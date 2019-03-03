استقرار سعر الجنيه السوداني مقابل أسعار العملات الأجنبية

حافظ الجنيه السوداني على مكاسبه أمام صرف العملات الأجنبية وخصوصاً سعر الدولار في مستهل تعاملات صباح اليوم الأحد 3/3/2019 .

وفي سياق متصل، توقع مصدر مسؤول استمرار هبوط العملات الأجنبية إلى ما دون سعر آلية صناع السوق حيث سيتم تطبيق إجراءات جديدة للحد من التعاملات غير الرسمية بالإضافة إلى لارتفاع نسبة العرض مقابل الطلب .

حيث أفاد رئيس آلية «صناع السوق» الحكومية المنوط بها تحديد سعر الدولار، فيصل عباس محمد فضل، إن الآلية تعمل حالياً على متابعة المؤشرات الاقتصادية لضمان الاستقرار في سعر الصرف للعملة، وستعمل خلال الفترة المقبلة وفقاً لمتطلبات واحتياجات الحكومة.

يُذكر أن السوق الموازي يشهد تباين في أسعار الصرف بسبب توقف تجار السوق الموازي عن التعاملات المالية واقتصارها على أشخاص ومستوردين معينين دون غيرهم.

ويتباين صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه مابين 55/63 جنيهاً نقداً ولايوجد سعر ثابتة مطلقاً، والجدول التالي يظهر متوسط السعر ويظل التباين الشديد هو المسيطر في السوق الموازي حيث أن العملات الأجنبية يجري تداولها بين التجار والمتعاملين الذين يعرفون بعضهم بعض في الغالب .

متوسط أسعار العملات في السودان في السوق السوداء (نقداً ) اليوم الأحد3/3/2019م

العملة الصرف مقابل الجنيه

الدولار الأمريكي 55 جنيه

الريال السعودي 16 جنيهاً

الدرهم الاماراتي 17.50 جنيها

اليورو 65 جنيه

الجنيه الإسترليني 76.11 جنيه

الجنية المصري 3.07 جنيه

الريال القطري 16.30 جنيه

* تنوية/ يختلف سعر الدولار وبقية أسعار العملات من تاجر إلى أخر بفارق بسيط لذا يرجى الانتباة والأسعار قابلة للتغيير ويُنصح بعدم الاعتماد على تاجر واحد مطلقاً .