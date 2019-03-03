اغتيال إسرائيلي وضابط مخابرات جنوبي بدولة جنوب السودان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: لقي إسرائيلي وضابط مخابرات جنوبي مصرعهما خلال مواجهة مسلحة في فندق”شالوم” الإسرائيلي في دولة الجنوب بمدينة يامبيو في غرب الاستوائية. وقالت صحيفة الانتباهة الصادرة اليوم”الأحد” إن الأسرائيلي”ليت إسرائيل ديفيد” وضابط بجهاز مخابرات دولة الجنوب قد لقيا مصرعهما في مواجهة مسلحة في فندق”شالوم” في يامبيو. وأوضحت الصحيفة بحسب مصادرها أن هناك اثنين أصيبا برصاص المواجهة.

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