الخليج 365: الزعيم إخضاع ضياء لفحوصات جديدة. …وتوهج السماني في التدريبات مجلس الأحمر يؤكد إقتراب عودة سومانا. …يترك ملف الإحلال والإبدال للزلفاني المريخ يعود لقلعة الأسود وينصب الشراك لاصطياد الفهود المجلس يتابع تطورات علاج الخماسي بتونس الجوهرة الرياضية الهلال فى الميعاد لاجتياز زيسكو المعاد “الأزرق” يستعد بالعزيمة والإصرار ..يحشد النجوم لتحقيق الانتصار ..والصحافة الزامبية تصف النزال بلقاء السحاب “الكوكى” يعتمد قائمة مثالية..يؤكد الرغبة والروح دافعنا للانتصار ..ولواندا مينا يتحدى : الفوز خيارنا الوحيد أمام الهلال المريخ يواجه تحدى فهود الشمال ..مجلسه يجيز ملف الانتدابات ..وهلال المناقل يطيح بأسود الجبال الكوكى يختار ٢٠ فارسًا لإنجاز المهمة ..الهلال يختتم برنامجه بمناورة خفيفة لمواجهة زيسكو الصدى المريخ يسعى للابتعاد بالصدارة أمام فهود الشمال بالقلعة الحمراء لجنة التسجيلات المريخية تجتمع بحضور الزلفاني وتؤمن على عودة السماني وسومانا تشكيلة جديدة للمريخ أمام الأمل وعودة قوية لمنجد النيل في التدريبات فائزة عمسيب (للصدى) من القاهرة : أنا بصحة جيدة باج

كانت هذه تفاصيل خبر عناوين الصحف الرياضية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الاحد 3 مارس 2019 م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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