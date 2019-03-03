تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية صحيفة الأخبار * مصرع “20” شخصاً في حادث مروري بجنوب كردفان * غياب (1100) طالب عن إمتحانات الشهادة في جنوب دارفور بسبب “التجنيد والذهب” * “الوطني” يدعو المتظاهرين لتقديم آرائهم وأفكارهم مباشرة للرئيس والولاة صحيفة مصادر * إعادة بشرى الصادق المهدي للخدمة بجهاز الأمن والمخابرات * (533) ألف طالب وطالبة و(237) نزيلاً يجلسون لإمتحانات الشهادة السودانية * أسرار وكواليس تسريب خبر (ميدل إيست).. وكيف وقعت الجزيرة في الفخ صحيفة الصيحة * هارون لـ”الصيحة”: المشهد السياسي يحتاج “نيو لوك” * وفاة أحد طلاب الشهادة السودانية قبيل الجلوس للإمتحان الأول صحيفة السوداني * محافظ المركزي لـ”السوداني”: وصول فئة الـ(500) جنيه من الخارج اليوم * تفاصيل اليوم الأول لإمتحانات الشهادة السودانية * العثور على طالب أجنبي مشنوقاً داخل شقة بالخرطوم * الشرطة تحقق في سرقة غامضة لرجل أعمال شهير صحيفة المجهر * “الصادق المهدي” يطالب بلقاء يضم “البشير” وقيادات الأحزاب لحل الأزمة * الحزب الإتحادي برئاسة “أحمد بلال” يطالب بحل الهيئة التشريعية وتكوين جمعية تأسيسية صحيفة آخر لحظة * ضوابط أمنية وتفتيش شخصي لجماهير مباراة الهلال * غياب نحو (55) ألف في اليوم الأول لإمتحانات الشهادة * الوطني يكشف أسباب تفويض البشير لهارون صحيفة الإنتباهة * إغتيال إسرائيلي وضابطك مخابرات بالجنوب * ولاة سابقون يكشفون لـ(الإنتباهة) وجهاتهم لكسب الدخل * (التربية) تحذر من الالتفات للشائعات * بدء طباعة الـ500 جنيه الثلاثاء المقبل صحيفة الدار * محاكمة 31″ شاباً وفتاة ألقي القبض عليهم أثناء أحتجاجات شمبات * أحكام تتراوح بين السجن “6” أشهر والغرامة بمحكمة الطوارئ بحري * أسرار جديدة حول صراع بين الشيخ الأمين والفريق طه * مفاجأة .. “نورة حسين” تجلس لإمتحان الشهادة السودانية * الدار تفتح ملف غلاء الأدوية وتخرج بالمثير !! * اليوم لطلاب الشهادتين: امتحان نحن والعالم المعاصر للاساس والهندسية للثانوي الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم الأحد الموافق 3 مارس 2019م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.