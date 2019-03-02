نبأ حزين بشأن لاعب الوسط ضياء الدين محجوب

اكدت نتائج الفحوصات التى اجريت للاعب ضياء الدين محجوب بعد اصابته في مباراة النجم الساحلي الاربعاء الماضي على مستوي الركبة مما أكدت إصابته بالرباط الصليبي وبحسب المعلومات فإن اللاعب يحتاج الى ما يقارب ال8 أسابيع ع الاقل للعودة الفعلية للملاعب من جديد..ومن المتوقع مغادرة ضياء الى الدوحة لاجراء العملية هناك بمبادرة من رابطة مشجعي المريخ بقطر.

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