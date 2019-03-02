الخليج 365: الصدى مجلس المريخ يجتمع اليوم ويناقش عودة سومانا الرباط الصليبي ينهي موسم ضياء الدين مع الأحمر والسماني الصاوي يلحق بمباراة النجم الساحلي مجلس المريخ يرصد نصف مليون دولار للاعبين حال التأهل للنهائي العربي مجلس المريخ يؤكد مشاركة السماني أمام الساحلي والأحمر يؤمن على صفقتين في التسجيلات المقبلة قوون روح معنوية عالية في البروفة الختامية لموقعة زيسكو هلال الملايين يرفع التمام لموقعة الزامبيين الكاردينال يجتمع بنبيل الكوكي والقطاع الرياضي يجتمع مع بوي وبشة ومؤمن إصابة مفاجئة تبعد السمؤال ميرغني عن الموقعة المصيرية التونسي يركز على خط المقدمة الهجومية نفرة مريخية لعودة مجيد سومانا..تحكيم إثيوبي أوغندي لمواجهة الأزرق والأشانتي الغاني الزعيم السماني ونجوم التسجيلات يشاركون أمام النجم في الإياب الفحوصات تؤكد إصابة ضياء بالرباط الصليبي”الزعيم” تورد أدق التفاصيل عن بقية الحالات المريخ يقترب من حسم صفقتي الصيني وسليم : والنجم الساحلي يفقد حارسه الأساسي لشهر ونصف طائرة عسكرية تقل النجم الساحلي إلى نيجيريا..المريخ يتحرك بقوة لإستعادة سومانا شباب المريخ يكسب الوطني ويتصدر

كانت هذه تفاصيل خبر عناوين الصحف الرياضية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم السبت 2 مارس 2019 م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.