اسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم السبت 02 مارس 2019 م

أسعار العملات مقابل الجنيه في السودان اليوم السبت 02-03-2019 العملة العربية والأجنبية السعر مقابل الجنيه السوداني الدولار الأمريكي 59 جنيه سوداني الريال السعودي 16.20 جنيه سوداني الدرهم الإمارتي 18 جنيه سوداني اليورو الأوروبي 67 جنيه سوداني الجنيه الاسترليني 78.02 جنيه سوداني الجنيه المصري 3.34 جنيه سوداني الريال القطري 16.50 جنيه سوداني العملة السعر الدولار 82 جنيه سوداني سعر الدولار اليوم أمام الجنيه السوداني عبر الشيكات الفورية السبت 02 مارس 2019

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