أبرز عناوين الصحف الرياضية السودانية الصادرة اليوم السبت الموافق 2 مارس 2019م

التاريخ: 02-مارس-2019 فى : رياضة 142 مشاهدة تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية صحيفة قوون: * هلال الملايين يرفع التمام لمعركة الزامبيين * الكاردينال يجتمع بالكوكي وقطاع الكرة وينفرد ببوي وبشة الصغير ومؤمن * إصابة مفاجئة تبعد السموأل من التشكيلة الهلالية.. والتونسي يركز على خط المقدمة الهجومية * نفرة مريخية لعودة سومانا * تحكيم إثيوبي أوغندي لمباراة الهلال والأشانتي بغانا و”بي إن سبورت” تكمل الجاهزية لنقل مواجهة الغد * جماهير الهلال تستقبل الكاردينال وتطالب اللاعبين بالقتال * بعثة المريخ في الخرطوم.. وراحة “24 ساعة” للنجوم Advertisements صحيفة الصدى: * مجلس المريخ يجتمع اليوم ويناقش عودة سومانا * الرباط الصليبي ينهي موسم ضياء الدين مع الأحمر.. والسماني الصاوي يلحق بمباراة النجم الساحلي * مجلس المريخ يرصد نصف مليون دولار للاعبين حال التأهل للنهائي العربي * المريخ يؤمن على صفقتين في التسجيلات المقبلة * الزلفاني يطالب بعودة سفيان في التسجيلات التكميلية * مجلس المريخ يؤكد مشاركة السماني أمام الساحلي * المريخ يتدرب مساء اليوم استعداداً لمواجهة الأمل غداً * بيبو: عانيت من الإصابة أمام النجم والطبيب منحني راحة لأسبوع الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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