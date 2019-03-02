ابرز عناوين الصحف السودانية الصادرة صباح اليوم السبت 02 مارس 2019م

وكالة السودان للأنباء "سونا"

- البشير يعزي السيسي في ضحاياحادث محطةقطارات رمسيس

- البشير يعزي الرئيس الصومالي في ضحايا انفجارالسيارة المفخخة

- التربية تؤكد اكتمال الاستعدادات لامتحانات الشهادة الثانوية

- قرارات والي الجزيرة بتكليف وزراء ومدراء تنفيذيين

- والي شمال دارفوريعلن عن حزمةمن القرارات والتدابير

- (الزراعة) ترحب بقرار خفض الدولار الجمركي

- اكتمال الاستعدادات لامتحانات الشهادة الثانوية بالنيل الأزرق

صحيفة أخبار اليوم:

- جهاز الأمن ينفي لقاء المدير العام برئيس الموساد الإسرائيلي بألمانيا.

- امتحانات الشهادة السودانية تبدأ اليوم والشرطة تؤكد التأمين.

- قراءة تحليلية لـ (أخبار اليوم) حول مجريات خطاب التغيير وتطبيقات حالة الطوارئ.

- شمال كردفان تودع هارون وتستقبل المرضى.

صحيفة الوطن:

- اجتماع طارئ لبحث مصير الشركة الفلبينية في الميناء

- "الأمن": ما تداول عن لقاء قوش برئيس الموساد "فبركة"

- مصانع تشرع في التخلص من البضائع خشية الخسائر

المركز السوداني للخدمات الصحفية "Smc"

- جهاز الأمن: خبر لقاء قوش برئيس الموساد "مفبرك"

- هيئة علماء السودان: الخروج على أوامر الحاكم فتنة

- والي الجزيرة: القوانين التي أصدرها رئيس الجمهورية فرضتها ظروف استثنائية

- إتهامات لعقار بمحاولة عرقلة عودة لاجئ النيل الأزرق لمناطقهم

-غرب كردفان: الطوارئ ستعمل على ترتيب وتنظيم الأوضاع الإقتصادية

شبكة إذاعة ولاية النيل الأبيض

- يستلم اللواء ركن أحمد خميس والي ولاية النيل الأبيض مهامه من الوالي السابق دكتور ابوالقاسم الأمين بركة يوم الأحد القادم

- مدير عام وزارة التربية والتوجيه بولاية النيل الأبيض الأستاذ عبدالله أحمد علي : اكثر من 29800 طالب وطالبة يجلسون اليوم لامتحانات الشهادة السودانية بالولاية

- مدير منطقة كوستي التعليمية : مساهمات شعبية من المجتمع لدعم مراكز امتحانات الشهادة الثانوية

- رئيس المؤتمر الوطني بمحلية كوستي بلال اسماعيل : الحزب جاهز علي كافة المستويات للعمل السياسي ومدرك للوضع السياسي والاقتصادي الذي تمر به البلاد

- وزارة التربية والتوجيه بولاية النيل تعلن تخصيص مركز لامتحانات الشهادة السودانية لطلاب لاجئ دولة جنوب السودان

المركز القومي للانتاج الاعلامي غرب دارفــــــــــور

- غرب دارفـــــــــــور تكمل الاستعدادات لاستقبال واليها الجديد اللواء ركن مهلب حسن احمد

- مواطني الولاية يطالبون اللواء ركن مهلب استكمال مشروعات التنمية التي بدأها الوالي السابق

- مدير عام وزارة التربية والتوجيه حسن عبدالله عبدالرازق يؤكد اكتمال الاستعدادات لانطلاق امتحانات الشهادة السودانية صباح اليوم

- القطاع السياسي بالمؤتمر الوطني يعقد مؤتمره الوظيفي الخامس اليوم السبت

هيئة إذاعة وتلفزيون شمال دارفور

- وزراء حكومة الولاية المكلفين يؤدون القسم ووالي الولاية يدعو الي البدء الفوري في انفاذ الخطط والاستراتيجيات الموضوعة

- والي الولاية يخاطب اللقاء التنويري للفعاليات الولاية ويستعرض الراهن السياسي وموجهات المرحلة المقبلة ومطلوباتها .

- انطلاقة امتحانات الشهادة الثانوية بكافة ولايات السودان ومدير عام وزارة التربية والتوجيه اكتمال كافة الترتيبات الإدارية والفنية للامتحانات بالولاية

- شرطة مكافحة التهريب بالولاية تتمكن من ضبط شاحنتين تحملان عدد من الكريمات ومساحيق التجميل المحظورة .

- قيادات الاحزاب السياسية والحركات الموقعة على السلام تجدد ترحيبهم بقرارات السيد رئيس الجمهورية .

- رئيس المؤتمر الوطني بالولاية المكلف يؤكد ان الظروف التي تمر بها البلاد يتطلب وحدة الصف بين ابناء الوطن.

شبكة الشروق نت

- البشير يعزي السيسي في ضحايا حادث "قطارات رمسيس"

- هارون يعد بأن يكون سنداً لمواصلة مشروعات النفير بشمال كردفان

- مصانع تتخلص من بضائعها خوفاً من الخسائر

- إجراءات مرتقبة للحد من تهريب الذهب عبر الحدود

- المالية تلتزم بدعم السلع الاستراتيجية

شبكة المؤسسة الاعلامية - ولاية شمال كردفان

- والي شمال كردفان السابق يمتدح وقفة مواطني الولاية واسنادهم القوي للنفير

- اللواء الركن المرضي صديق والي شمال كردفان يؤكد انه سيعمل بالعدل والشوري والمساواة في تنفيذ قضايا المواطنين

- الاحزاب والقوي السياسية بشمال كردفان تؤيد قرارات رئيس الجمهورية

- رئيس المجلس التشريعي بالولاية يؤكد مساندة مشروعات النفير

- محمولا علي الاعناق شمال كردفان تودع مولانا هارون بدموع الأبطال والزفة والشبال

هيئة إذاعة وتلفزيون غرب كردفان

ـ والي غرب كردفان يشهد بخلاوى البشائر بكدام تخريج عدد كبير من حفظة القرآن الكريم

ـ والي غرب كردفان يؤكد العمل الجاد من أجل الحفاظ على المستوى الأمني الذي وصلت إليه الولاية

ـ والي غرب كردفان السابق: سأظل متابعاً لمناشط الولاية وداعماً لواليها الجديد من أجل الأهداف المنشودة

ـ رئيس مجلس الولاية التشريعي يصف العلاقة مابين الجهازين التشريعي والتنفيذي بالمتميزة

ـ المجلس الأعلى للأحزاب السياسية يؤكد وقوفه مع الوالي الجديد ودعمه لقرارات رئيس الجمهورية الأخيرة تعزيزاً للأمن والإستقرار

ـ 18904طالب وطالبة يجلسون اليوم السبت لإمتحانات الشهادة السودانية بغرب كردفان

سحر البيان:

- البشير يعزي السيسي في ضحايا حادث محطة قطارات رمسيس

- رئيس الجمهورية يعزي الرئيس الصومالي في ضحايا انفجار السيارة المفخخة بالعاصمة مقديشو

- والي الجزيرة يصل مدني ويترأس اجتماع لجنة الأمن

- السعودية ترسل كميات من التمور للزكاة

- والي نهرالنيل يكشف ملامح السياسات العامة للولاية

- والي غرب كردفان يؤكد اهتمامه بمعاش المواطنين

- اللواء المرضي يتسلم مهامه واليا لشمال كردفان