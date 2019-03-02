ابرز عناوين الصحف السودانية الصادرة صباح اليوم السبت 02 مارس 2019م

وكالة السودان للأنباء "سونا"
- البشير يعزي السيسي في ضحاياحادث محطةقطارات رمسيس
- البشير يعزي الرئيس الصومالي في ضحايا انفجارالسيارة المفخخة
- التربية تؤكد اكتمال الاستعدادات لامتحانات الشهادة الثانوية
- قرارات والي الجزيرة بتكليف وزراء ومدراء تنفيذيين
- والي شمال دارفوريعلن عن حزمةمن القرارات والتدابير
- (الزراعة) ترحب بقرار خفض الدولار الجمركي
- اكتمال الاستعدادات لامتحانات الشهادة الثانوية بالنيل الأزرق
صحيفة أخبار اليوم:
- جهاز الأمن ينفي لقاء المدير العام برئيس الموساد الإسرائيلي بألمانيا.
- امتحانات الشهادة السودانية تبدأ اليوم والشرطة تؤكد التأمين.
- قراءة تحليلية لـ (أخبار اليوم) حول مجريات خطاب التغيير وتطبيقات حالة الطوارئ.
- شمال كردفان تودع هارون وتستقبل المرضى.
صحيفة الوطن:
- اجتماع طارئ لبحث مصير الشركة الفلبينية في الميناء
- "الأمن": ما تداول عن لقاء قوش برئيس الموساد "فبركة"
- مصانع تشرع في التخلص من البضائع خشية الخسائر
المركز السوداني للخدمات الصحفية "Smc"
- جهاز الأمن: خبر لقاء قوش برئيس الموساد "مفبرك"
- هيئة علماء السودان: الخروج على أوامر الحاكم فتنة
- والي الجزيرة: القوانين التي أصدرها رئيس الجمهورية فرضتها ظروف استثنائية
- إتهامات لعقار بمحاولة عرقلة عودة لاجئ النيل الأزرق لمناطقهم
-غرب كردفان: الطوارئ ستعمل على ترتيب وتنظيم الأوضاع الإقتصادية
شبكة إذاعة ولاية النيل الأبيض
- يستلم اللواء ركن أحمد خميس والي ولاية النيل الأبيض مهامه من الوالي السابق دكتور ابوالقاسم الأمين بركة يوم الأحد القادم
- مدير عام وزارة التربية والتوجيه بولاية النيل الأبيض الأستاذ عبدالله أحمد علي : اكثر من 29800 طالب وطالبة يجلسون اليوم لامتحانات الشهادة السودانية بالولاية
- مدير منطقة كوستي التعليمية : مساهمات شعبية من المجتمع لدعم مراكز امتحانات الشهادة الثانوية
- رئيس المؤتمر الوطني بمحلية كوستي بلال اسماعيل : الحزب جاهز علي كافة المستويات للعمل السياسي ومدرك للوضع السياسي والاقتصادي الذي تمر به البلاد
- وزارة التربية والتوجيه بولاية النيل تعلن تخصيص مركز لامتحانات الشهادة السودانية لطلاب لاجئ دولة جنوب السودان
المركز القومي للانتاج الاعلامي غرب دارفــــــــــور
- غرب دارفـــــــــــور تكمل الاستعدادات لاستقبال واليها الجديد اللواء ركن مهلب حسن احمد
- مواطني الولاية يطالبون اللواء ركن مهلب استكمال مشروعات التنمية التي بدأها الوالي السابق
- مدير عام وزارة التربية والتوجيه حسن عبدالله عبدالرازق يؤكد اكتمال الاستعدادات لانطلاق امتحانات الشهادة السودانية صباح اليوم
- القطاع السياسي بالمؤتمر الوطني يعقد مؤتمره الوظيفي الخامس اليوم السبت
هيئة إذاعة وتلفزيون شمال دارفور
- وزراء حكومة الولاية المكلفين يؤدون القسم ووالي الولاية يدعو الي البدء الفوري في انفاذ الخطط والاستراتيجيات الموضوعة
- والي الولاية يخاطب اللقاء التنويري للفعاليات الولاية ويستعرض الراهن السياسي وموجهات المرحلة المقبلة ومطلوباتها .
- انطلاقة امتحانات الشهادة الثانوية بكافة ولايات السودان ومدير عام وزارة التربية والتوجيه اكتمال كافة الترتيبات الإدارية والفنية للامتحانات بالولاية
- شرطة مكافحة التهريب بالولاية تتمكن من ضبط شاحنتين تحملان عدد من الكريمات ومساحيق التجميل المحظورة .
- قيادات الاحزاب السياسية والحركات الموقعة على السلام تجدد ترحيبهم بقرارات السيد رئيس الجمهورية .
- رئيس المؤتمر الوطني بالولاية المكلف يؤكد ان الظروف التي تمر بها البلاد يتطلب وحدة الصف بين ابناء الوطن.
شبكة الشروق نت
- البشير يعزي السيسي في ضحايا حادث "قطارات رمسيس"
- هارون يعد بأن يكون سنداً لمواصلة مشروعات النفير بشمال كردفان
- مصانع تتخلص من بضائعها خوفاً من الخسائر
- إجراءات مرتقبة للحد من تهريب الذهب عبر الحدود
- المالية تلتزم بدعم السلع الاستراتيجية
شبكة المؤسسة الاعلامية - ولاية شمال كردفان
- والي شمال كردفان السابق يمتدح وقفة مواطني الولاية واسنادهم القوي للنفير
- اللواء الركن المرضي صديق والي شمال كردفان يؤكد انه سيعمل بالعدل والشوري والمساواة في تنفيذ قضايا المواطنين
- الاحزاب والقوي السياسية بشمال كردفان تؤيد قرارات رئيس الجمهورية
- رئيس المجلس التشريعي بالولاية يؤكد مساندة مشروعات النفير
- محمولا علي الاعناق شمال كردفان تودع مولانا هارون بدموع الأبطال والزفة والشبال
هيئة إذاعة وتلفزيون غرب كردفان
ـ والي غرب كردفان يشهد بخلاوى البشائر بكدام تخريج عدد كبير من حفظة القرآن الكريم
ـ والي غرب كردفان يؤكد العمل الجاد من أجل الحفاظ على المستوى الأمني الذي وصلت إليه الولاية
ـ والي غرب كردفان السابق: سأظل متابعاً لمناشط الولاية وداعماً لواليها الجديد من أجل الأهداف المنشودة
ـ رئيس مجلس الولاية التشريعي يصف العلاقة مابين الجهازين التشريعي والتنفيذي بالمتميزة
ـ المجلس الأعلى للأحزاب السياسية يؤكد وقوفه مع الوالي الجديد ودعمه لقرارات رئيس الجمهورية الأخيرة تعزيزاً للأمن والإستقرار
ـ 18904طالب وطالبة يجلسون اليوم السبت لإمتحانات الشهادة السودانية بغرب كردفان
سحر البيان:
- البشير يعزي السيسي في ضحايا حادث محطة قطارات رمسيس
- رئيس الجمهورية يعزي الرئيس الصومالي في ضحايا انفجار السيارة المفخخة بالعاصمة مقديشو
- والي الجزيرة يصل مدني ويترأس اجتماع لجنة الأمن
- السعودية ترسل كميات من التمور للزكاة
- والي نهرالنيل يكشف ملامح السياسات العامة للولاية
- والي غرب كردفان يؤكد اهتمامه بمعاش المواطنين
- اللواء المرضي يتسلم مهامه واليا لشمال كردفان
كانت هذه تفاصيل خبر ابرز عناوين الصحف السودانية الصادرة صباح اليوم السبت 02 مارس 2019م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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