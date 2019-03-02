جهاز المخابرات السوداني يكذب خبر قناة الجزيرة حول لقاء صلاح قوش برئيس الموساد

كذب جهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني خبرا بثته قناة الجزيرة الفضائية يوم الجمعة حول لقاء تم بين المدير العام لجهاز الأمن والمخابرات الوطني الفريق أول مهندس صلاح عبد الله قوش ورئيس جهاز المخابرات الاسرائيلي (الموساد) في ميونخ الألمانية منتصف فبراير الماضي.

نص بيان جهاز الأمن

بيان من جهاز الأمن والمخابرات الوطني

* بثت قناة الجزيرة الإخبارية بتاريخ 2019/3/1 م خبرا عن لقاء للسيد المدير العام لجهاز الأمن والمخابرات الوطني برئيس الموساد الإسرائيلي علي هامش مؤتمر ميونيخ للأمن الذي إنعقد الشهر الماضي .

* يؤكد الجهاز أن الخبر عار من الصحة تماما ويفتقد للمهنية والموضوعية ولا يخدم القيم الصحفية التي تدعيها القناة وتدعي إلتزامها بها وأنها تعمل لأجلها .

* كان بإمكان القناة أن تتحري أن تستوثق قبل أن تبث وهي تعلم ويعلم غيرها الموقف الراسخ للسودان حكومة وشعبا من الكيان الصهيوني المغتصب وإلتزام السودان المبدئي بموقف ثابت تجاه القضية الفلسطينية التي تعتبر القضية الأولي للأمة العربية والإسلامية .

* مضت القناة في خدمة أجندة تعمل لأجلها وهي تقحم دولا شقيقة في إطار مارثون الخلاف والصراع المتواصل وأدواته المتنوعة والمتعدية و التي تطال دولا أخري وقيادات فيها علي شاكلة ما جاء في الخبر وتوظيفه .

* يأتي هذا الخبر المفبرك في إطار حملة شائعات ظلت بلادنا تتعرض لها منذ فترة ليست بالقصيرة وهي تنسج أكاذيب تهدف لجرجرة البلاد لبناء علاقة مع كيان مغتصب ومحتل خلافا لما استقرت عليه علاقات السودان النابعة من قيم شعبه التي تقف دائما إلي جانب الحق وتنافح عن المظلومين وليس ببعيد عن الذاكرة العربية مؤتمر اللاءات الثلاث بالخرطوم .

* يظل جهاز الأمن والمخابرات الوطني ملتزما بسياسة البلاد الخارجية وتوجهها وموقفها الثابت دون أن تحتاج بلادنا لتتحرك في الخفاء او أن تستعين بأحد أو أن تمضي في إتجاه مغاير لمبادئها وسياستها الخارجية الواضحة .ودون أن تفلح مثل هذه التسريبات المتكررة في شق صف القيادة أو إثنائها عن واجباتها الوطنية .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)