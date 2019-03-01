قوش يلتقي بـ" رئيس الموساد" لدراسة خطة خلافة البشير

قال مصدر عسكري سوداني كبير إن رئيس المخابرات السوداني صلاح قوش، أجرى محادثات سرية مع رئيس الموساد في ألمانيا الشهر الماضي في إطار مؤامرة دبرها حلفاء إسرائيل في الخليج لرفعه إلى الرئاسة عندما يتم إسقاط عمر البشير من السلطة.
وقال المصدر بحسب "ميدل ايست اي" إن قوش رئيس جهاز المخابرات والأمن الوطني التقى يوسي كوهين، على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن في اجتماع نظمه وسطاء مصريون بدعم من السعودية والإمارات العربية المتحدة.
وعقد اجتماع بين صلاح قوش ويوسي كوهين ومسئولين سعوديين وحلفاء يسعون إلى تثبيت "رجلهم" في السلطة في الخرطوم ، حسبما قال مصدر بالجيش.
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