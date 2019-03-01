ابرز عناوين الصحف السودانية الصادرة صباح اليوم الجمعة 01 مارس 2019م

وكالة السودان للأنباء "سونا"

- البشير يثني على المستوى المتطورللعلاقات السودانية الاثيوبية

- تحالف احزاب شرق السودان يؤيدقرارات رئيس الجمهورية

- نائب رئيس الوزراء الاثيوبي يختتم زيارته للبلاد

- احمد هارون رئيساً لحزب المؤتمر الوطني بالوكالة

- تحالف احزاب شرق السودان يؤيدقرارات رئيس الجمهورية

- التربية تؤكد اكتمال الاستعدادات لامتحانات الشهادة الثانوية

- نائب رئيس الوزراء الاثيوبي يختتم زيارته للبلاد

- البرلمان يبحث الأوضاع في السودان والمنطقة العربية

- تنوير للنائب الأول عن أداء مؤسسة الرئاسة

المركز السوداني للخدمات الصحفية "Smc"

- العدل: صياغة ومراجعة أكثر من (20) مشروع قانون ومرسوم مؤقت

- الخارجية: سنظل داعمين لإتفاق أفريقيا الوسطى للوصول لغاياته

- قوش: لا تهاون في أمن الوطن ولا تهزنا الشائعات والأكاذيب

- قوى دارفورية: الساحة السياسيه مهيأة لقبول العملية السلمية

- محكمة الطوارئ: السجن (6) سنوات والغرامة على متهم بتهريب عملات

هيئة إذاعة وتلفزيون البحر الأحمر

- الوالى يصدر قراراً بتكليف أعضاء حكومة الوفاق الوطنى السابقة لمواصلة مهامهم التنفيذية وفقاً لموجهات المرحلة

- مدير قطاع التعليم يقف على مشروع التفوق الأكاديمي الذى ينفذه الإتحاد العام للطلاب السودانيين بالولاية

- إنطلاقة ورشة مسح المياه والصرف الصحي للمدارس بقاعة التأهيل التربوي

- إدارة تعليم الرحل بالوزارة تنظم دورة للمجالس التربوية بالتعاون مع منظمة اليونسيف

- عقدت اللجنة العليا للدفع الإلكتروني إجتماعاً تناولت من خلاله موقف أداء اللجان المختلفة

شبكة إذاعة ولاية النيل الأبيض

- ولاية النيل الابيض تكمل كافة الترتيبات والاستعدادات الخاصه باستقبال والي الولاية الجديد بعد غد الأحد

- المدير التنفيذي لمحلية تندلتي يطمئن علي تهيئة سكن الطلاب والطالبات والاعاشه لطلاب الشهادة الثانويه

- المدير التنفيذى لمحلية الدويم :لجنة الامن بالمحلية ستظل فى طواف دائم للاطمئنان على تهيئة بيئة مراكز امتحانات الشهاده الثانوية .

- رئيس اتحاد المرأة بولاية النيل الأبيض ابتسام عبدالرحمن : المرأة بولاية تتقدم الصفوف في الإنتاج وتعلن دعمها الكامل لقرارت رئيس الجمهورية

- أمين الحركة الإسلامية بولاية النيل الأبيض المهندس عبد القادر الخير عبدالله : الحركة الإسلامية مرتبطة بمنهج رباني يجعلها تتجاوز كل الصعاب التي تمر بها في مسيرتها

المركز القومي للانتاج الاعلامي غرب دارفــــــــــور

- امين حكومة الولاية مبارك جمعة ضرار يترأس اجتماع اللجنة التحضيرية لاستقبال اللواء ركن مهلب حسن والي الولاية

- مدير عام التربية والتوجيه حسن عبدالله عبدالرازق يؤكد اكتمال الاستعدادات لانطلاق امتحانات الشهادة السودانية بعد غدا السبت

- الاتحاد العام للطلاب بالولاية يؤكد وقوفه ودعمه لطلاب الشهادة السودانية

هيئة إذاعة وتلفزيون شمال دارفور

- والي الولاية يصدر مراسيم ولائية تقضي بتكليف وزراء ورئيس المجلس الاعلي للسلام بجانب تكليف المديرين التنفيذيين بمحليات الولاية لتسيير العمل بالمحليات .

- رئيس مجلس الولاية التشريعي يؤكد وقوف المجلس ودعمه لوالي الولاية الجديد وتاييد القرارات الاخيرة التي اتخذها رئيس الجمهورية .

- وزارة التربية والتعليم تكمل كافة الترتيبات لاجراء امتحانات الشهادة الثانوية يوم السبت الثاني من مارس الجاري

- القطاع النسوي بامانة المؤتمر الوطني بالولاية يعقد مؤتمره للبناء القاعدي ورئيس المؤتمر الوطني بالولاية المكلف يؤكد دعم وتاييد الحزب لرئيس الجمهورية ووالي الولاية الجديد في كافة المجالات .

شبكة الشروق نت

- البشير ينقل صلاحياته في رئاسة "الوطني" إلى هارون

- البشير يُثني على تطور علاقات السودان وإثيوبيا

- النائب الأول وايلا يبحثان توفير "الوقود والقمح والدواء"

- رئيس البرلمان: جهود سياسية لوضع مقاربة جديدة بالبلاد

- قوش: رسالة جهاز الأمن تقوم على "المهنية والتسامح"

شبكة المؤسسة الاعلامية - ولاية شمال كردفان

-21391طالب وطالبة يجلسون لامتحانات الشهادة السودانية بولاية شمال كردفان

- ورشة للكوارد الطبية حو ل مكافحة الجزام بالولاية

- مدير شرطة ولاية شمال كردفان ومدير التأمين الصحي يوقعان توقيع عقد شراء الخدمة الطبية من مؤسسات الشرطة

- أكتمال الجاهزية لانطلاقة المؤتمر الوظيفي الخامس لامانة طلاب ولاية شمال كردفان

هيئة إذاعة وتلفزيون غرب كردفان

ـ والي غرب كردفان دخر الزمان عمر يصل الفولة ويتسلم مهامه رسمياً بالولاية

ـ والي غرب كردفان يصدر قراراً جدد فيه الثقة بتكليف حكومة الولاية السابقة

ـ والي الولاية السابق احمد عجب الفيا يخاطب لقاء الفعاليات بالمجلس التشريعي ويعرب عن رضائه التام لما وجده من مجتمع الولاية

ـ المجلس التشريعي بالولاية يرحب بالوالي الجديد

ـ رئيس المجلس التشريعي بالولاية يشيد بجهود الوالي السابق تجاه التنمية والإستقرار

شبكة النيل للإعلام الإلكتروني - نهر النيل

- المالية .. تصدر عدد من التدابير المالية ولوائح الصرف نحو توجيهات المالية للتنمية العامة ومحاربة الفساد

- رئيس دائرة الصحة يترأس إجتماع الطب الوقائي ويقف على ترتيبات إطلاق حملات التطعيم والوقاية .

- رئيس دائرة الاستثمار يشارك في دورة الصناعات الريفية والصغيره في بربر .

‏ أخبار قناة الملاعب

- المنتخب الأولمبي يغادر لمصر لاقامة معسكر تحضيري قبل لقاء المنتخب الكيني في 20 مارس

- المريخ الفاشر و الرابطة كوستي يتعادلان بهدف لكل باستاد الفاشر

- الأمل عطبرة يلتقي المريخ العاصمي عصر الأحد باستاد المريخ

- الهلال السوداني يستضيف زيسكو الزامبي مساء الأحد باستاد الهلال