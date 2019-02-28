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أسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم الخميس 28-2-2019

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 أسعار الجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية في السوق الأسود
العملة الأجنبية السعر مقابل الجنيه السوداني في السوق الأسود
الدولار الأمريكي 60.00 جنيه سوداني
الريال السعودي 16.00 جنيه سوداني
اليورو الأوروبي 67.80 جنيه سوداني
الدرهم الإماراتي 16.42 جنيه سوداني
الريال القطري 16.45 جنيه سوداني
الجنيه الاسترليني 79.80 جنيه سوداني
الجنيه المصري 3.41 جنيه سوداني
الدينار الكويتي 214.65 جنيه سوداني
الريال العماني 144.26 جنيه سوداني
الدينار البحريني 135.52 جنيه سوداني
الدينار الليبي 32.41 جنيه سوداني
الدولار الأسترالي 32.73 جنيه سوداني

 

  سعر الدولار في البنوك السودانية اليوم

 

اسم البنك سعر شراء الدولار سعر بيع الدولار

بنك الخرطوم

47.5000

47.7375

بنك بيبلوس أفريقيا

47.5000

47.7375

البنك السعودي السوداني

47.5000

47.7375

بنك الإدخار والتنمية الإجتماعية

47.5000

47.7375

بنك النيل الأزرق المشرق

47.5000

47.7375

البنك السوداني الفرنسي

47.5000

47.7375

بنك التضامن الإسلامي

47.5000

47.7375

بنك قطر الوطني الإسلامي

47.5000

47.7375

بنك الجزيرة السوداني الأردني

47.5000

47.7375

بنك فيصل الإسلامي السوداني

47.5000

47.7375

بنك المال المتحد

47.5000

47.7375

البنك الزراعي السوداني

47.5000

47.7375

البنك السوداني المصري

47.5000

47.7375

البنك الأهلي السوداني

47.5000

47.7375

بنك الثروة الحيوانية

47.5000

47.7375

مصرف السلام

47.5000

47.7375

مصرف التنمية الصناعية

47.5000

47.7375

بنك البركة السوداني

47.5000

47.7375

البنك العربى السودانى

47.5000

47.7375

47.5000

47.7375

مصرف المزارع التجاري

47.5000

47.7375

بنك العمال الوطني

47.5000

47.7375

بنك أمدرمان الوطني

47.5000

47.7375

بنك أبوظبي الوطني

47.5000

47.7375

البنك العقاري التجاري

47.5000

47.7375

بنك النيلين للتنمية الصناعية

47.5000

47.7375

بنك تنمية الصادرات

47.5000

47.7375

بنك الإستثمار المالي

47.5000

47.7375

بنك آيفوري

47.5000

47.7375

بنك الشمال الإسلامي

47.5000

47.7375

بنك الساحل والصحراء

47.5000

47.7375

البنك الإسلامي السوداني

47.4990

47.7375

البنك الأهلي المصري

47.5000

47.7375

بنك أبوظبي الإسلامي

47.5000

47.7375

بنك قطر الإسلامي

47.5000

47.7375

بنك الخليج

47.5000

47.7375

 

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 سعر اليورو مقابل الجنيه السوداني

 

اسم البنك سعر شراء اليورو سعر بيع اليورو

بنك الخرطوم

53.8788

54.1482

بنك بيبلوس أفريقيا

53.9135

54.1830

البنك السعودي السوداني

53.8788

54.1482

بنك الإدخار والتنمية الإجتماعية

53.8788

54.1482

بنك النيل الأزرق المشرق

53.9135

54.1830

البنك السوداني الفرنسي

53.9135

54.1830

بنك التضامن الإسلامي

53.8890

54.1590

بنك قطر الوطني الإسلامي

53.6193

53.8874

بنك الجزيرة السوداني الأردني

53.9135

54.1830

بنك فيصل الإسلامي السوداني

53.9135

54.1830

بنك المال المتحد

53.9135

54.1830

البنك الزراعي السوداني

53.8788

54.1482

البنك السوداني المصري

53.9135

54.1830

البنك الأهلي السوداني

53.9135

54.1830

بنك الثروة الحيوانية

53.9135

54.1830

مصرف السلام

53.9135

54.1830

مصرف التنمية الصناعية

53.9135

54.1830

بنك البركة السوداني

53.8788

54.1482

البنك العربى السودانى

53.9135

54.1830

بنك النيل

53.9135

54.1830

مصرف المزارع التجاري

53.9135

53.9135

بنك العمال الوطني

53.9135

54.1830

بنك أمدرمان الوطني

53.9140

54.1830

بنك أبوظبي الوطني

53.9135

54.1830

البنك العقاري التجاري

53.8788

54.1482

بنك النيلين للتنمية الصناعية

53.9135

54.1830

بنك تنمية الصادرات

53.9135

54.1830

بنك الإستثمار المالي

53.9135

54.1830

بنك آيفوري

53.9135

54.1830

بنك الشمال الإسلامي

53.9135

54.1830

بنك الساحل والصحراء

53.9135

54.1830

البنك الإسلامي السوداني

53.9135

54.1830

البنك الأهلي المصري

53.9135

54.1830

بنك أبوظبي الإسلامي

53.9135

54.1830

بنك قطر الإسلامي

53.9135

54.1830

بنك الخليج

53.9135

54.1830

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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