أسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم الخميس 28-2-2019

أسعار الجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية في السوق الأسود العملة الأجنبية السعر مقابل الجنيه السوداني في السوق الأسود الدولار الأمريكي 60.00 جنيه سوداني الريال السعودي 16.00 جنيه سوداني اليورو الأوروبي 67.80 جنيه سوداني الدرهم الإماراتي 16.42 جنيه سوداني الريال القطري 16.45 جنيه سوداني الجنيه الاسترليني 79.80 جنيه سوداني الجنيه المصري 3.41 جنيه سوداني الدينار الكويتي 214.65 جنيه سوداني الريال العماني 144.26 جنيه سوداني الدينار البحريني 135.52 جنيه سوداني الدينار الليبي 32.41 جنيه سوداني الدولار الأسترالي 32.73 جنيه سوداني سعر الدولار في البنوك السودانية اليوم اسم البنك سعر شراء الدولار سعر بيع الدولار بنك الخرطوم 47.5000 47.7375 بنك بيبلوس أفريقيا 47.5000 47.7375 البنك السعودي السوداني 47.5000 47.7375 بنك الإدخار والتنمية الإجتماعية 47.5000 47.7375 بنك النيل الأزرق المشرق 47.5000 47.7375 البنك السوداني الفرنسي 47.5000 47.7375 بنك التضامن الإسلامي 47.5000 47.7375 بنك قطر الوطني الإسلامي 47.5000 47.7375 بنك الجزيرة السوداني الأردني 47.5000 47.7375 بنك فيصل الإسلامي السوداني 47.5000 47.7375 بنك المال المتحد 47.5000 47.7375 البنك الزراعي السوداني 47.5000 47.7375 البنك السوداني المصري 47.5000 47.7375 البنك الأهلي السوداني 47.5000 47.7375 بنك الثروة الحيوانية 47.5000 47.7375 مصرف السلام 47.5000 47.7375 مصرف التنمية الصناعية 47.5000 47.7375 بنك البركة السوداني 47.5000 47.7375 البنك العربى السودانى 47.5000 47.7375 47.5000 47.7375 مصرف المزارع التجاري 47.5000 47.7375 بنك العمال الوطني 47.5000 47.7375 بنك أمدرمان الوطني 47.5000 47.7375 بنك أبوظبي الوطني 47.5000 47.7375 البنك العقاري التجاري 47.5000 47.7375 بنك النيلين للتنمية الصناعية 47.5000 47.7375 بنك تنمية الصادرات 47.5000 47.7375 بنك الإستثمار المالي 47.5000 47.7375 بنك آيفوري 47.5000 47.7375 بنك الشمال الإسلامي 47.5000 47.7375 بنك الساحل والصحراء 47.5000 47.7375 البنك الإسلامي السوداني 47.4990 47.7375 البنك الأهلي المصري 47.5000 47.7375 بنك أبوظبي الإسلامي 47.5000 47.7375 بنك قطر الإسلامي 47.5000 47.7375 بنك الخليج 47.5000 47.7375 Advertisements سعر اليورو مقابل الجنيه السوداني اسم البنك سعر شراء اليورو سعر بيع اليورو بنك الخرطوم 53.8788 54.1482 بنك بيبلوس أفريقيا 53.9135 54.1830 البنك السعودي السوداني 53.8788 54.1482 بنك الإدخار والتنمية الإجتماعية 53.8788 54.1482 بنك النيل الأزرق المشرق 53.9135 54.1830 البنك السوداني الفرنسي 53.9135 54.1830 بنك التضامن الإسلامي 53.8890 54.1590 بنك قطر الوطني الإسلامي 53.6193 53.8874 بنك الجزيرة السوداني الأردني 53.9135 54.1830 بنك فيصل الإسلامي السوداني 53.9135 54.1830 بنك المال المتحد 53.9135 54.1830 البنك الزراعي السوداني 53.8788 54.1482 البنك السوداني المصري 53.9135 54.1830 البنك الأهلي السوداني 53.9135 54.1830 بنك الثروة الحيوانية 53.9135 54.1830 مصرف السلام 53.9135 54.1830 مصرف التنمية الصناعية 53.9135 54.1830 بنك البركة السوداني 53.8788 54.1482 البنك العربى السودانى 53.9135 54.1830 بنك النيل 53.9135 54.1830 مصرف المزارع التجاري 53.9135 53.9135 بنك العمال الوطني 53.9135 54.1830 بنك أمدرمان الوطني 53.9140 54.1830 بنك أبوظبي الوطني 53.9135 54.1830 البنك العقاري التجاري 53.8788 54.1482 بنك النيلين للتنمية الصناعية 53.9135 54.1830 بنك تنمية الصادرات 53.9135 54.1830 بنك الإستثمار المالي 53.9135 54.1830 بنك آيفوري 53.9135 54.1830 بنك الشمال الإسلامي 53.9135 54.1830 بنك الساحل والصحراء 53.9135 54.1830 البنك الإسلامي السوداني 53.9135 54.1830 البنك الأهلي المصري 53.9135 54.1830 بنك أبوظبي الإسلامي 53.9135 54.1830 بنك قطر الإسلامي 53.9135 54.1830 بنك الخليج 53.9135 54.1830

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