تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية صحيفة قوون: * أنصار الهلال يدهشون الأقمار بأروع استقبال * تأكيداً لانفراد (قوون).. الهلال يكمل اتفاقه مع مدرب الأحمال التونسي الفطاسي.. ونزار يسلم تقريره الطبي * زيسكو يصل فجر اليوم ومدربه متخوف من المصير المجهول داخل الجوهرة الزرقاء * النجم الساحلي يكتفي بهدف في مرمى المريخ * النمور تغتال الأسود بثلاثية.. وجمال سالم يغرد: تنتظرنا مهمة صعبة ونحتاج لوقفة جماهيرنا * رئيس الجمهورية يتفقد المدينة الرياضية بالأحد * الزعفوري يتجاهل الهلال ويرشح نكانا وزيسكو للتأهل * الهلال يرفض الراحة ويفتح ملف زيسكو في الجوهرة صحيفة الصدى: Advertisements * المريخ يخسر بهدف أمام النجم ويراهن على الأنصار في جولة الحسم * الزلفاني: تأثرنا بإصابة ضياء والرشيد.. والعقرب قادر على صناعة الفارق * فرنسي النجم الساحلي: مهمتنا ستكون صعبة بالخرطوم والمريخ سيسعى للرد بمساعدة جماهيره * بن وناس: سعيد بهدفي ضد المريخ.. وحزين لإضاعة الفرص * ديوان المراجعة القومي يبدأ مراجعة الأداء المالي في اتحاد الكرة بالأحد * أبو جبل يناشد أندية الممتاز.. الوسيط والتأهيلي بتسليم حساباتها البنكية لتحول دعم الترحيل * اللجنة المنظمة لمباراة الهلال الأفريقية تجتمع ظهراً برئاسة باني الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين الصحف الرياضية السودانية الصادرة اليوم الخميس الموافق 28 فبراير 2019م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.