تعرف على سعر الدولار في السوق السوداء والبنوك اليوم الخميس 28 فبراير

|
مكان المعاملة
|
سعر شراء الدولار في السودان
|
سعر بيع الدولار مقابل الجنيه السوداني
|
السوق الأسود
|
60
|
0
|
الشيكات والحوالات الفورية
|
78
|
0
|
البنك المركزي السوداني
|
47.50
|
47.7375
|
شركات الصرافة
|
47.50
|
47.7375
|
بنك بيبلوس أفريقيا
|
47.5000
|
47.7375
|
البنك السعودي السوداني
|
47.5000
|
47.7375
|
بنك الإدخار والتنمية الإجتماعية
|
47.5000
|
47.7375
|
بنك النيل الأزرق المشرق
|
47.5000
|
47.7375
|
البنك السوداني الفرنسي
|
47.5000
|
47.7375
|
بنك التضامن الإسلامي
|
47.5000
|
47.7375
|
بنك قطر الوطني الإسلامي
|
47.5000
|
47.7375
|
بنك الجزيرة السوداني الأردني
|
47.5000
|
47.7375
|
بنك فيصل الإسلامي السوداني
|
47.5000
|
47.7375
|
بنك المال المتحد
|
47.5000
|
47.7375
|
البنك الزراعي السوداني
|
47.5000
|
47.7375
|
البنك السوداني المصري
|
47.5000
|
47.7375
|
البنك الأهلي السوداني
|
47.5000
|
47.7375
|
بنك الثروة الحيوانية
|
47.5000
|
47.7375
|
مصرف السلام
|
47.5000
|
47.7375
|
مصرف التنمية الصناعية
|
47.5000
|
47.7375
|
بنك البركة السوداني
|
47.5000
|
47.7375
|
البنك العربى السودانى
|
47.5000
|
47.7375
|
بنك النيل
|
47.5000
|
47.7375
|
مصرف المزارع التجاري
|
47.5000
|
47.7375
|
بنك العمال الوطني
|
47.5000
|
47.7375
|
بنك أمدرمان الوطني
|
47.5000
|
47.7375
|
بنك أبوظبي الوطني
|
47.5000
|
47.7375
|
البنك العقاري التجاري
|
47.5000
|
47.7375
|
بنك النيلين للتنمية الصناعية
|
47.5000
|
47.7375
|
بنك تنمية الصادرات
|
47.5000
|
47.7375
|
بنك الإستثمار المالي
|
47.5000
|
47.7375
|
بنك آيفوري
|
47.5000
|
47.7375
|
بنك الشمال الإسلامي
|
47.5000
|
47.7375
|
بنك الساحل والصحراء
|
47.5000
|
47.7375
|
البنك الإسلامي السوداني
|
47.5000
|
47.7375
|
البنك الأهلي المصري
|
47.5000
|
47.7375
|
بنك أبوظبي الإسلامي
|
47.5000
|
47.7375
|
بنك قطر الإسلامي
|
47.5000
|
47.7375
|
بنك الخليج
|
47.5000
|
47.7375
.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.