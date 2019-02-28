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تعرف على سعر الدولار في السوق السوداء والبنوك اليوم الخميس 28 فبراير

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تنشر "اخبار الخليج 365 365" سعر الدولار في السودان اليوم الخميس مقابل الجنية السوداني في السوق السوداء والبنوك

مكان المعاملة

سعر شراء الدولار في السودان

سعر بيع الدولار مقابل الجنيه السوداني

السوق الأسود

60

0

الشيكات والحوالات الفورية

78

0

البنك المركزي السوداني

47.50

47.7375

شركات الصرافة

47.50

47.7375

بنك بيبلوس أفريقيا

47.5000

47.7375

البنك السعودي السوداني

47.5000

47.7375

بنك الإدخار والتنمية الإجتماعية

47.5000

47.7375

بنك النيل الأزرق المشرق

47.5000

47.7375

البنك السوداني الفرنسي

47.5000

47.7375

بنك التضامن الإسلامي

47.5000

47.7375

بنك قطر الوطني الإسلامي

47.5000

47.7375

بنك الجزيرة السوداني الأردني

47.5000

47.7375

بنك فيصل الإسلامي السوداني

47.5000

47.7375

بنك المال المتحد

47.5000

47.7375

البنك الزراعي السوداني

47.5000

47.7375

البنك السوداني المصري

47.5000

47.7375

البنك الأهلي السوداني

47.5000

47.7375

بنك الثروة الحيوانية

47.5000

47.7375

مصرف السلام

47.5000

47.7375

مصرف التنمية الصناعية

47.5000

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47.7375

بنك البركة السوداني

47.5000

47.7375

البنك العربى السودانى

47.5000

47.7375

بنك النيل

47.5000

47.7375

مصرف المزارع التجاري

47.5000

47.7375

بنك العمال الوطني

47.5000

47.7375

بنك أمدرمان الوطني

47.5000

47.7375

بنك أبوظبي الوطني

47.5000

47.7375

البنك العقاري التجاري

47.5000

47.7375

بنك النيلين للتنمية الصناعية

47.5000

47.7375

بنك تنمية الصادرات

47.5000

47.7375

بنك الإستثمار المالي

47.5000

47.7375

بنك آيفوري

47.5000

47.7375

بنك الشمال الإسلامي

47.5000

47.7375

بنك الساحل والصحراء

47.5000

47.7375

البنك الإسلامي السوداني

47.5000

47.7375

البنك الأهلي المصري

47.5000

47.7375

بنك أبوظبي الإسلامي

47.5000

47.7375

بنك قطر الإسلامي

47.5000

47.7375

بنك الخليج

47.5000

47.7375

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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