تعرف على سعر الدولار في السوق السوداء والبنوك اليوم الخميس 28 فبراير



مكان المعاملة سعر شراء الدولار في السودان سعر بيع الدولار مقابل الجنيه السوداني السوق الأسود 60 0 الشيكات والحوالات الفورية 78 0 البنك المركزي السوداني 47.50 47.7375 شركات الصرافة 47.50 47.7375 بنك بيبلوس أفريقيا 47.5000 47.7375 البنك السعودي السوداني 47.5000 47.7375 بنك الإدخار والتنمية الإجتماعية 47.5000 47.7375 بنك النيل الأزرق المشرق 47.5000 47.7375 البنك السوداني الفرنسي 47.5000 47.7375 بنك التضامن الإسلامي 47.5000 47.7375 بنك قطر الوطني الإسلامي 47.5000 47.7375 بنك الجزيرة السوداني الأردني 47.5000 47.7375 بنك فيصل الإسلامي السوداني 47.5000 47.7375 بنك المال المتحد 47.5000 47.7375 البنك الزراعي السوداني 47.5000 47.7375 البنك السوداني المصري 47.5000 47.7375 البنك الأهلي السوداني 47.5000 47.7375 بنك الثروة الحيوانية 47.5000 47.7375 مصرف السلام 47.5000 47.7375 مصرف التنمية الصناعية 47.5000 Advertisements 47.7375 بنك البركة السوداني 47.5000 47.7375 البنك العربى السودانى 47.5000 47.7375 بنك النيل 47.5000 47.7375 مصرف المزارع التجاري 47.5000 47.7375 بنك العمال الوطني 47.5000 47.7375 بنك أمدرمان الوطني 47.5000 47.7375 بنك أبوظبي الوطني 47.5000 47.7375 البنك العقاري التجاري 47.5000 47.7375 بنك النيلين للتنمية الصناعية 47.5000 47.7375 بنك تنمية الصادرات 47.5000 47.7375 بنك الإستثمار المالي 47.5000 47.7375 بنك آيفوري 47.5000 47.7375 بنك الشمال الإسلامي 47.5000 47.7375 بنك الساحل والصحراء 47.5000 47.7375 البنك الإسلامي السوداني 47.5000 47.7375 البنك الأهلي المصري 47.5000 47.7375 بنك أبوظبي الإسلامي 47.5000 47.7375 بنك قطر الإسلامي 47.5000 47.7375 بنك الخليج 47.5000 47.7375 تنشر "اخبار الخليج 365 365" سعر الدولار في السودان اليوم الخميس مقابل الجنية السوداني في السوق السوداء والبنوك .

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