تشييع جثمان الطفل مؤيد ياسر الي مقابر شمبات

شيع الي مقابر شمبات 4 جثمان الطفل المقتول " مؤيد ياسر جمعة" من مشرحة امدرمان الان بينما اكدت مصادر من المستشفي رفض القوات الامنية اى تقرير طبى يسلم لذويه.
أعلن مسؤولون محليون في وقت سابق أن عدد قتلى التظاهرات التي شهدتها السودان احتجاجا على ارتفاع أسعار الخبز بلغ العشرات .
وتشهد المدن السودانية منذ ثلاثة شهورانتفاضة شعبية تطالب باسقاط النظام حيث انطلقت الشراراة عندما شهدت البلاد شحاً في الخبز اضطُر المواطنين للانتظار لساعات أمام المخابز ويستهلك السودان 2,5 مليون طن من القمح سنوياً ينتج منها 40% وفق أرقام حكومية.
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