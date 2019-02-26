عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الثلاثاء 26 فبراير 2019 م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: الانتباهة مدير الموانئ بعد إقالته لـ”الانتباهة”: توقعت انتقام أيلا حظر التجمهر والإضراب وتفويض واسع للاعتقال وعقوبات صارمة للمخالفين د.الخضر: هنالك تفويض من المكتب القيادي للرئيس لاستكمال إجراءاته شداد: الأندية تسرح الشباب وتضم عواجيز القمة الأمن: لا عناصر للمعارضة المصرية في السودان ضبط مزرعة بنقو بالجزيرة رياح”عاتية” تضرب البلاد اليوم والأرصاد تحذر الأخبار أوامر رئاسية لتنفيذ الطوارئ حظر التعامل بالنقد الأجنبي وضوابط للذهب والوقود قيادي بالشعبي يطالب بحل البرلمان وتخلي البشير عن الوطني صناع السوق تتوقع انحسار السوق الموازي تخفيض سعر الدولار الجمركي إلى”15″ جنيهًا اجتماع للجنة الرئاسية الإثيوبية السودانية بالأربعاء مسؤول: سيتم تعديل مخرجات الحوار لتأجيل انتخابات 2020 ألوان إيلام يباشر مهامه ويعفي مدير هيئة الموانئ البحرية من منصبه الموساد يدعم عبد الواحد لتنفيذ عمليات عسكرية بدارفور السلطات السودانية تشطب بلاغات في مواجهة عدد من الصحفيين إعفاء جلال الدين شلية من منصبه الدرديري يقود وفد السودان للقمة العربية الأوروبية خبراء: اختيار حكومة كفاءات سيسهم في إنجلاء الأزمة الاقتصادية مقتل وإصابة”11″ في هجوم على مركز شرطة بالجنوب الشعبي يدعو المعارضة والحكومة في الجزائر للتوافق المجهر السياسي الرئيس يصدر “5” أوامر طوارئ والمكتب القيادي يعتمد هارون نائبًا لرئيس الوطني رئيس الوزراء يقرر تخفيض الدولار الجمركي إلى”15″ جنيهًا الفريق أول عوض بن عوف يتسلم مهامه نائبًا أول للرئيس رئيس الدائرة الاقتصادية بحزب الأمة القومي: انخفاض التضخم في هذه الظروف مؤشر غير إيجابي آخر لحظة هارون مساعدًا للبشير ونائبًا للرئيس الوطني صدور أوامر طوارئ تحظر الممارسات الفاسدة والتجمهر خفض الدولار الجمركي وإعفاء مدير الموانئ الفساد تستوجب رجل أعمال متهم بالاستيلاء على أموال الدواء الوطني: الأزمة فتحت باب للأرزقية والحرامية تعطيل الدراسة بجامعة العلوم الطبية السوداني أوامر طوارئ تحظر التجمهر والفساد أحمد هارون نائبًا لرئيس”المؤتمر الوطني” تخفيض الدولار الجمركي إلى”15″ جنيهًا وتراجع أسعاره في السوق الموازي اتجاه لتعيين الفريق أمن عبد الوهاب الرشيد مديرًا للموانئ “الأمن”: نتعامل بحزم مع أية معلومات تتصل بتهديدات لمصر الصيحة “5” أموار طوارئ منع التظاهر وتجارة العملة وتخزين الوقود والممارسات الفاسدة مدير الشرطة: البلاد تمر بمرحلة مفصلية ونقف مع الرئيس الحكومة توجه مؤسساتها بعدم التعامل مع”الشائعات والأكاذيب” صحيفة اليوم التالي * أوامر طوارئ تحظر التجمهر والتهريب وتجارة العملة * تحديد “3000” دولار و”150″ جراماً من الذهب سقفاً للمسافرين * السجن عشر سنوات على المهربين والمشاركين في تظاهرات غير مرخصة تخفيض الدولار الجمركي الى (15) بدلا من (18) جنيهاً صحيفة الدار * رئيس الجمهورية يصدر أوامر طوارئ وأحكام بالسجن عشر سنوات والغرامة والمصادرة * تفويض القوات النظامية بدخول أي بماني وتفتيشها وتفتيش الاشخاص * يحظر التعامل بالنقد الأجنبي بيعاً وشراءً خارج القنوات السرمية وتخزين المحروقات *نهب وإرهاب صحفي بالدار تحت تهديد السلاح بشرق النيل * أم تعفو شقيقها المتهم بقتل ابنها وسط الدموع * اليوم لطلاب الشهادتين:امتحان اللغة العربية للاساس والتربية الإسلامية والدراسات الإسلامية للثانوي

كانت هذه تفاصيل خبر عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الثلاثاء 26 فبراير 2019 م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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