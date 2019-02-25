عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الاثنين 25 فبراير 2019 م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: ألوان البرلمان: الطوارئ ليست استهدافًا للحريات العامة حسن مكي لـ”ألوان”: الوطني بالولايات”دابي قطعوا راسو” تأجيل زيارة البشير إلى نهر النيل الولاة يؤدون القسم والبشير يقول إن البلاد تمر بمرحلة تأريخية مادبو: قرارات حل الحكومة”صائبة وجريئة” إيلا: المجلس سينتهج سياسات تمكن من تحقيق العدل بين الناس ومحاربة الفساد الانتباهة د.أمين لـ”الانتباهة”:”الوطني” جاهز لاختيار بديل للبشير تفاصيل جديدة عن أضخم عملية تلاعب في أموال الدواء تعليق عمل الشركة الفلبينية بالميناء الجنوبي..اتجاه لإقامة محاكم طوارئ “الهلال” يقتنص تعادلاً بطعم الفوز من”زيسكو” حميدة يتأسف لدخول نظاميين في حرم الجامعة لمطاردة متظاهرين الشرطة: ملتزمون بضوابط حقوق الإنسان خلال الاحتجاجات السوداني البشير: البلاد تمر بمرحلة تاريخية رئيس الوزراء: سأكون خصمًا للمفسدين عمال المواني يرفعون إضرابهم بعد تعليق الاتفاق مع الشركة الفلبينية توقيف نظامي سابق من أخطر معتادي جرائم الابتزاز بالخرطوم برلماني يقترح إلغاء موازنة 2019 واستبدالها بميزانية طوارئ زيادات كبيرة في رسوم العمليات بمستشفيات الجزيرة الصيحة Advertisements الوطني: ما حدث ليس انقلابًا والبشير لا زال رئيسًا للحزب الرئيس: البلاد في مرحلة تتطلب”ناس خاصين” تعليق عقد الشركة الفلبينية لإدارة الميناء الجنوبي شهرًا الدعم السريع تنفي صلتها بصور وفيديوهات متداولة والي الخرطوم يودع حكومته ويكلف المديرين العامين والمجالس العليا المجهر السياسي النائب الأول ورئيس الوزاء و”18″ واليًا عسكريًا يؤدون القسم لجنة برلمانية: إعلان الطوارئ لن يحد من حركة المواطنين وحريتهم الاتحادي الأصل: مشاورات لتشكيل لجنة للإعداد للانتخابات آدم مادبو: قرارت حل الحكومة”صائبة وجرئية” حامد ممتاز يقدم تنويرًا للولاة الجدد حول قانون الحكم المحلي المستقلة الخضر: البشير ما زال رئيسًا للوطني ولم يصدر عنه ما يفيد بغير ذلك إيلا: سنكون خصومًا لمن يعمل على الإضرار بالوطن البشير: البلاد تمر بمرحلة تاريخية تتطلب تضافر الجهود والي الخرطوم يؤكد الاستعداد لعبور سفينة البلاد إلى بر الأمان أبوبكر عبد الرازق: الأحزاب السياسية لم تشارك في الحراك الجماهيري الأخبار الوطني يتجه لتغيير اسمه وتشكيل جبهة عريضة تعليق عمل الشركة الفلبينية بميناء بورتسودان البشير يكلف مصطفى حولي بوزارة المالية والاقتصاد تحقيق لـ”الأخبار” يكشف عن ارتفاع أسعار الأدوية المستوردة إلى”300%” وانعدام في عقاقير الأمراض النفسية

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كانت هذه تفاصيل خبر عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الاثنين 25 فبراير 2019 م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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