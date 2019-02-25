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اسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني في السوق الأسود والبنك المركزي اليوم الإثنين 25-2-2019م

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أسعار العملات في السودان السوق الأسود اليوم
العملة الأجنبية السعر مقابل الجنيه السوداني في السوق الأسود
الدولار الأمريكي 72.00 جنيه سوداني
الريال السعودي 19.20 جنيه سوداني
اليورو الأوروبي 81.36 جنيه سوداني
الدرهم الإماراتي 19.72 جنيه سوداني
الريال القطري 19.75 جنيه سوداني
الجنيه الاسترليني 93.60 جنيه سوداني
الجنيه المصري 4.10 جنيه سوداني
الدينار الكويتي 220.64 جنيه سوداني
الريال العماني 148.95 جنيه سوداني
الدينار البحريني 140.56 جنيه سوداني
الدينار الليبي 34.23 جنيه سوداني
الدولار الأسترالي 34.45 جنيه سوداني

 أسعار العملات في البنك المركزي السوداني اليوم

 

العملة شراء بيع متوسط

الدولار

47.5000

47.7375

47.6188

الين الياباني

0.4293

0.4314

0.4304

الجنيه الاسترليني

62.0753

62.3857

62.2305

الفرنك السويسري

47.4099

47.6469

47.5284

الدولار الكندي

36.1739

36.3548

36.2643

كرونة السويدية

5.0816

5.1070

5.0943

الكرونة النرويجية

5.5108

5.5384

5.5246

الكرون الدنماركي

7.2126

7.2487

7.2306

الدينار الكويتي

155.6356

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156.4138

156.0247

الريال السعودي

12.6677

12.7310

12.6994

الدرهم الاماراتي

12.9340

12.9987

12.9663

الريال القطري

13.0466

13.1118

13.0792

الدينار البحريني

126.1285

126.7591

126.4438

ريال عماني

123.4087

124.0257

123.7172

الوحدة النقدية لدول الكوميسا

64.5806

64.9230

64.7518

الدولار الحسابي (مصر)

3.4306

3.4725

3.4515

اليورو

53.8384

54.1076

53.9730

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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