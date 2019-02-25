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كانت هذه تفاصيل خبر ابرز عناوين الصحف السودانية الصادرة صباح اليوم الاثنين 25 فبراير 2019م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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