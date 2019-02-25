تجمع المهنيين ينشر موجهات موكب غدا 25 فبراير2019م

أعلن تجمع المهنيين السودانيين وقوى “الحرية والتغيير” أن موكب الاثنين ( 25 فبراير 2019م) سيحمل اسم “ موكب 25 فبراير”، وسينطلق من موقف جاكسون والاستاد إلى القصر .

وقد جرى تحديد موجهات عامة للموكب على النحو الآتي:

موجهات عامة لمواكب الاثنين 25 فبراير 2019 الســــــ 1ـــــــــاعة ظهراً

- ينطلق موكب الاثنين من موقف جاكسون والاستاد إلى القصر.

- يبدأ الموكب بالتحرك في تمام الســــــ 1 ـــــــــاعة ظهراً من يوم الاثنين الموافق 25 فبراير 2019.

- يلتزم الموكب بالسلمية، مع تأكيد التزام تجمع المهنيين وحلفائه بالعمل السلمي في كافة خطواته الساعية للتغيير. - ندعو الجميع لرفع اللافتات واستخدام مكبرات الصوت والهتافات الموحدة والأعلام الوطنية، تعبيراً عن وحدة الصف الوطني تجاه قضية رحيل النظام ورفض اي التفاف على مطالب الثوار . - ندعو جميع الثوار لتوثيق تاريخ ومكان الموكب في تصويرهم. Advertisements - يشجع التجمع وشركاؤه طباعة وتوزيع إعلان الحرية والتغيير. - سيقوم تجمع المهنيين وحلفاؤه بتوفير غرف طوارئ للمصابين والجرحى. > نناشد جميع الثوار بالثبات والصمود لكسر الترسانة الأمنية.

> في حال تم فض المواكب على الثوار اختيار أقرب نقطه آمنة والتجمع مره أخرى وبدء الهتاف. > خريطة الطرق المستهدفة مرفقة مع الموجهات. - خروجك غداً وفي كل يوم وتنظيمك للاحتجاج في كل المناطق هو تعبيرك الحقيقي عن رفضك للتعذيب والقتل ضد نظام البطش والتنكيل والقهر ورفض قانون الطوارئ. قوى إعلان الحرية والتغيير 24 فبراير 2019 #موكب25فبراير

#مدن_السودان_تنتفض

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