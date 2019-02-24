عاجل ... البشير يكلف "مصطفي حولي" بمهام وزارة للمالية

أصدر رئيس الجمهورية عمر البشير مرسوماً جمهورياً بتكليف، مصطفي يوسف حولي بمهام وزير المالية والتخطيط الإقتصادي.

يُشار ان حولي من مواليد العام 1952م بولاية سنار تقدم باستقالته عن وكالة وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي عقب تعيين محمد عثمان الركابي وزيراً للمالية في العام 2017م.



عمل حولي بوزارة المالية لفترة طويلة تمرحل في إداراتها وزامل عدداً كبيراً من الوزراء خلال السنوات الماضية.



عمل متعاقداً بمشاريع صندوق النقد الدولي بالسودان إلى أن أصدر رئيس الجمهورية قراره بتعيينه وزير دولة بوزارة المالية والاقتصاد الوطني في سبتمبر (٢٠١٨).

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تقول سيرة الرجل إنه من قيادات الخدمة المدنية المميزة، عمل بوزارة المالية والاقتصاد الوطني وتدرج إلى أن وصل منصب وكيل المالية بالإنابة، ثم من بعد ذلك وزير مالية لولاية سنار.

عاد بقرار رئاسي وكيلاً لوزارة المالية، عمل في كل إدارات وزارة المالية، وكم من خبرة اكتسبها وصقلت موهبته وبين هذا وذاك، يكون لديه إحساس عميق ولا شعوري ومكتسب للوقوف بجانب العاملين معه.

حولي حصل على بكالريوس الاقتصاد ــ جامعة الخرطوم ــ (١٩٧٥)، دبلوم عالٍ في التنمية الاجتماعية جامعة ويلزــ المملكة المتحدة (١٩٧٩ ــ ١٩٨٠)، ماجستير التخطيط الاقتصادي ــ جامعة ويلز ــ المملكة المتحدة (١٩٨٠ ــ١٩٨٢)، دراسات البرمجة الخطية كلية الاقتصاد ــ جامعة جلاسكو ــ اسكتلندا (١٩٨٥)، دراسات في التحليل المالي ــ معهد صندوق النقد الدولي ــ الولايات المتحدة الأمريكية ــ واشنطن (١٩٨٧).

وكان البشير قد قرر حل الحكومة القومية وحكومات الولائية، ومن المقرر ان ينخرط في مشاورات مع رئيس الوزراء الجديد محمد طاهر ايلا حول التشكيل الجديد للحكومة.