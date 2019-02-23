حزب تحرير السودان يعلن تأييد حالة الطوارئ

اعلن حزب حركة تحرير السودان الأم تأييد فرض حالة الطوارئ لمدة عام بالبلاد وقال أمين الحزب محمد إسحاق: نحن كحزب نبارك حل حكومة الوفاق الوطني واعلان حالة الطوارئ لمدة عام وأكد التزامه بالحوار الوطني وشدد على دعوة الشباب بالجنوح للحوار الوطني لتجنيب البلاد الفتن وقال إن تحرير السودان يبارك ويؤيد قرارات رئيس الجمهورية وان صوت حزبه للرئيس ( نحن معاك .ولن نخذلك أبدا

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