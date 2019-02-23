ابرز عناوين الصحف السودانية الصادرة صباح اليوم السبت 23 فبراير 2019م

وكالة السودان للأنباء "سونا"
- البشير يعلن حالة الطوارئ وحل الحكومة
- البشير: السودان لن ينتكس لمربع العنف والإقصاء
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- البشير: نتفهم مطالب الشباب
- البشير يدعو البرلمان لتأجيل النظرفي التعديلات الدستورية
- مراسيم جمهورية بحل و تشكيل الحكومة
1) مرسوم جمهوري بحل مجلس الوزراء القومي .
2) مرسوم جمهوري بتكليف الأمناء العامين ووكلاء الوزارات بتصريف مهام وزاراتهم .
3) مرسوم جمهوري بتكليف الآتية أسماؤهم وزراء كالتالي :
- د . فضل عبدالله فضل وزيرا لرئاسة الجمهورية
- السيد حامد محمد النور ممتاز وزيرا لديوان الحكم الاتحادي
- السيد أحمد سعد عمر وزيرا لرئاسة مجلس الوزراء
- فريق أول ركن عوض محمد أحمد بن عوف وزيرا للدفاع .
- د. الدرديري محمد أحمد وزيرا للخارجية
- مولانا محمد أحمد سالم وزيرا للعدل .
4) مرسوم جمهوري بإعفاء ولاة الولايات .
5) مرسوم جمهوري بحل الحكومات الولائية .
6) مرسوم جمهوري بتكليف الآتية أسماؤهم ولاة ولايات كالتالي :-
- فريق أول / شرطة هاشم عثمان الحسين - ولاية الخرطوم
- فريق أول ركن / علي محمد سالم - ولاية الجزيرة
- لواء ركن (م) / الطيب المصباح - ولاية نهر النيل
- فريق ركن / محمد علي قرينات - ولاية كسلا
- لواء ركن / المرضي صديق المرضي - شمال كردفان
- لواء ركن / مصطفى محمد نور -ولاية البحر الأحمر
- فريق ركن / أحمد خميس بخيت - ولاية النيل الأبيض
- لواء مهندس فني ركن / عيسى عبد الله إدريس - ولاية سنار
- فريق أول ركن / يحي محمد خير- ولاية النيل الأزرق
- فريق أول ركن / هاشم عبد المطلب أحمد - الولاية الشمالية
- لواء ركن (م) / النعيم خضر مرسال - ولاية شمال دارفور
- فريق ركن /أحمد علي أبو شنب - ولاية جنوب دارفور
- فريق ركن / محمد منتي عنجر - ولاية جنوب كردفان
- لواء ركن / خالد نور الدائم - ولاية وسط دارفور
- فريق أمن / دخر الزمان عمر محمد - ولاية غرب كردفان
- عميد أمن / مبارك محمد شمت - ولاية القضارف
- لواء ركن / مهلب حسن أحمد - ولاية غرب دارفور
- لواء ركن / سليمان مختار حاج المكي - ولاية شرق دارفور
سحر البيان:
- رئيس الجمهورية : تحقيق الاستقرار السياسي القائم على التراضي والتوافق الوطني سيظل هدفا استراتيجيا للبلاد
- رئيس الجمهورية يعلن حالة الطواريء بالبلاد لمدة عام وحل حكومة الوفاق الوطني وحكومات الولايات
- البشير: السودان لن ينتكس لمربع العنف والإقصاء
- البشير: نتفهم مطالب الشباب
- جدد رئيس الجمهورية المشيرعمر البشيرالدعوة للرافضين للحوار والسلام للعودة.
- مراسيم جمهورية بحل مجلس الوزراء القومي وإعفاء ولاة ولايات وحل الحكومات الولائية
صحيفة أخبار اليوم:
- رئيس الجمهورية يعلن حالة الطوارئ لعام وحل الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات .
- تكليف فضل وزيرا لرئاسة الجمهورية وممتاز للحكم الاتحادي وسعد لرئاسة مجلس الوزراء وابن عوف للدفاع والدرديري للخارجية وسالم للعدل .
- مراسيم جمهورية بتكليف قيادات عسكرية وأمنية ولاة للولايات و«أخبار اليوم» تنشر الأسماء .
- الفريق أول قوش : البشير سيقود التغيير وسنتخذ إجراءات غير عادية لمكافحة الفساد والحفاظ علي العملة الوطنية .
- د.فيصل: البشير سيظل رئيساً للمؤتمر الوطني ويدير الحوار مع القوى السياسية من منطلق قومي .
صحيفة الوطن:
- اعلان الطوارئ لعام وحل حكومة الوفاق
- البشير: سأقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف
- الرئيس: تدابير اقتصادية محكمة تنفذها حكومة كفاءات
- الصحة تلتزم بتنفيذ الخطط المشتركة لمنظمة الصحة
- البشير يطلب تأجيل النظر في التعديلات الدستورية بالبرلمان
المركز السوداني للخدمات الصحفية "Smc"
- البشير يحل الحكومة ويعلن حالة الطوارئ لمدة عام
- إتهامات لعبد الواحد بمحاولة إستغلال اللاجئين للحصول على دعومات مالية
- فرقاء جنوب السودان: تكوين الحكومة الإنتقالية نهاية مايو
- وزارة الزراعة: بدء حصاد (730) ألف فدان قمح مارس المقبل
شبكة الشروق نت
- البشير يحل الحكومة ويعلن حالة الطوارئ لمدة عام في البلاد
- اجتماعات سودانية إثيوبية "بأصوصا" لمراقبة الحدود
أخبار قناة الملاعب
- المؤتمر الصحفي لمدربي الهلال السوداني وزيسكو الزامبي مساء اليوم
- المريخ السوداني غادر فجر السبت الى تونس لمواجهة النجم الساحلي الأربعاء القادم
- حي العرب بورتسودان يواصل الاعداد بالخرطوم ويلتقي الجريف ودياً عصر اليوم بملعب الجريف
كانت هذه تفاصيل خبر ابرز عناوين الصحف السودانية الصادرة صباح اليوم السبت 23 فبراير 2019م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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