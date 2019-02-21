وكشف متعاملون في السوق السوداء صعود كبير للعملات الاجنبية خلال افتتاح التعاملات الصباحية اليوم الخميس، مسجلة أعلى مستوى تاريخي وصل إليه الجنيه السوداني حتى اليوم لأسباب مختلفة، ما أدى إلى ارتفاع ـسعار السلع وتوقفت التعاملات البنكية للتجار في الأسواق.
وارجعت مصادر مصرفية أسباب الارتفاع الحالي إلى انتشار ظاهرة (الدولرة) حيث أدى توفر السيولة من خلال ضخ البنك المركزي السوداني إلى البنوك إلى قيام المتعاملون بتحويل أموالهم المسحوبة إلى عملات أجنبية وخصوصاً الدولار ما أدى إلى ارتفاع نسبة الطلب.
وأرجعت مصادر مالية أسباب صعود العملات الأجنبية إلى قلق ما سيحمله قرار تطبيق السعر الحر لشراء الجازولين من تبعات على تكاليف النقل والصناعة والتجارة والمعيشة في السودان.
ووفق البيانات فقد صعدت أسعار صرف الدولار الأمريكي إلى 73.40 جينها في تعاملات السوق السوداء النقدية في الوقت الذي صعد صرف الدولار في التعاملات البنكية إلى 89 جنيها.
إليكم متوسط أسعار العملات في السودان في السوق السوداء (نقداً) اليوم الخميس 21\02\2019م:العملة الصرف مقابل الجنيه
الدولار الأمريكي 73.40 جنيهاً
الريال السعودي 19.35 جنيهاً
الدرهم الإماراتي 22 جنيهاً
اليورو 82 جنيهاً
الجنيه الإسترليني 95 جنيه
الجنية المصري 4.32 جنيه
الريال القطري 19.90 جنيهتنوية: يختلف سعر أسعار العملات من تاجر إلى آخر بفارق بسيط لذا يرجى الانتباه، والاسعار قابلة للتغيير وينصح بعدم الاعتماد على تاجر واحد.
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع تاريخي غير مسبوق .. الدولار يقفز مقابل الجنيه .. تفاصيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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