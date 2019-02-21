ارتفاع تاريخي غير مسبوق .. الدولار يقفز مقابل الجنيه .. تفاصيل

تواصل أسعار صرف العملات الأجنبية وخصوصاً الدولار رحلة الصعود إلى المجهول أمام الجنيه السوداني في ظل استمرار الأزمات الاقتصادية في الأسواق الموازية.

وكشف متعاملون في السوق السوداء صعود كبير للعملات الاجنبية خلال افتتاح التعاملات الصباحية اليوم الخميس، مسجلة أعلى مستوى تاريخي وصل إليه الجنيه السوداني حتى اليوم لأسباب مختلفة، ما أدى إلى ارتفاع ـسعار السلع وتوقفت التعاملات البنكية للتجار في الأسواق.

وارجعت مصادر مصرفية أسباب الارتفاع الحالي إلى انتشار ظاهرة (الدولرة) حيث أدى توفر السيولة من خلال ضخ البنك المركزي السوداني إلى البنوك إلى قيام المتعاملون بتحويل أموالهم المسحوبة إلى عملات أجنبية وخصوصاً الدولار ما أدى إلى ارتفاع نسبة الطلب.

وأرجعت مصادر مالية أسباب صعود العملات الأجنبية إلى قلق ما سيحمله قرار تطبيق السعر الحر لشراء الجازولين من تبعات على تكاليف النقل والصناعة والتجارة والمعيشة في السودان.

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ووفق البيانات فقد صعدت أسعار صرف الدولار الأمريكي إلى 73.40 جينها في تعاملات السوق السوداء النقدية في الوقت الذي صعد صرف الدولار في التعاملات البنكية إلى 89 جنيها.

إليكم متوسط أسعار العملات في السودان في السوق السوداء (نقداً) اليوم الخميس 21\02\2019م:

العملة الصرف مقابل الجنيهالدولار الأمريكي 73.40 جنيهاًالريال السعودي 19.35 جنيهاًالدرهم الإماراتي 22 جنيهاًاليورو 82 جنيهاًالجنيه الإسترليني 95 جنيهالجنية المصري 4.32 جنيه

الريال القطري 19.90 جنيه

تنوية: يختلف سعر أسعار العملات من تاجر إلى آخر بفارق بسيط لذا يرجى الانتباه، والاسعار قابلة للتغيير وينصح بعدم الاعتماد على تاجر واحد.