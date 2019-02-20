تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية صحيفة الأخبار * “الأخبار” تحصل على تفاصيل مثيرة حول مصاص الدماء بدارفور * المركزي: أزمة السيولة تنتهي في مارس بطرح فئة الـ”500″ جنيه * السماني الوسيلة ينصح “الوطني” بتشكيل حكومة انتقالية صحيفة مصادر * قطاع الطلاب يفجر خلافات بين الوطني والحركة الإسلامية * وفاة عامل روسي بلدغة عقرب في (نهر النيل) صحيفة الصيحة * رئيس الوزراء: جادون في محاربة الفساد وغسل الأموال * تعديلات مرتبة في قطاعات وأمانات المؤتمر الوطني * وزير الداخلية: الشرطة والقوات الأمنية نجحت في كبح الاحتجاجات * المركزي: عقوبات على البنوك المخالفة للتغذية الصرافات صحيفة السوداني * “قيادي الوطني” يجتمع اليوم برئاسة البشير وتوقعات بصدور قرارات مهمة * “المركزي”: انفراج أزمة السيولة في مارس وطرح فئة الـ(500) جنيه * إحباط بيع تمثالين لملوك فراعنة بالخرطوم وتوقيف تاجرين صحيفة المجهر Advertisements * وزير الداخلية: الشرطة بالمرصاد لكل ما يمس أمن الوطن * الأمم المتحدة تطلق تحذير عاجلاً من تفشي الجراد في السودان صحيفة آخر لحظة * البشير يطلب ملفات فساد ومعتز يعلن استمرار المكافحة * ضبط (9) صيدليات تبيع أدوية فاسدة * الكاردينال: (الحكومة ما عندها قروش .. تسكتو بس) صحيفة الإنتباهة * جيش جوبا يعتقل (26) كادراً لـ(الوطني) في أبيي * الدرديري لـ(الإنتباهة): المسؤول الأمريكي أبلغنا رسائل مهمة صحيفة الدار * سعران للدولار بسبب انعدام السيولة * الشرطة تكمل إجراءاتها بتمثيل الجريمة في قضية قتل موظف أحمد قاسم * تفاصيل التفجير الانتحاري في الدرب الأحمر بالقاهرة * طرح فئة 500 جنيه في مارس المقبل * الاستئناف تبرئ شقيقين من قتل زوجة أحدهما * اليوم لطلاب الشهادتين: امتحان نحن والعالم المعاصر للأساس وعلوم الحاسوب للثانوي الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم الأربعاء الموافق 20 فبراير 2019م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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