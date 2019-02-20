ابرز عناوين الصحف السودانية الصادرة اليوم الاربعاء 20 فبراير 2019م

وكالة السودان للأنباء "سونا"

- مساعد رئيس الجمهورية يدشن اليوم نفرة إسنادالتعليم

- وزارةالاتصالات تشدد على ضرورة جودة وتوسع الخدمات

- والي الخرطوم يثمن دور المجلس الأعلى للدعوة

- اختتام ورشة الإعلام في ظل الأزمات بعمان

- بكري يؤكد رعايته لبرنامج الحوار الشبابي

- جلسة استماع بالبرلمان حول حوافز المغتربين

- تشريعي الخرطوم يستمع اليوم لأداء الصحة والتربية

المركز السوداني للخدمات الصحفية "Smc"

- الشيوعي والتظاهرات.. وثائق "الميدان" تكشف نوايا الحزب

- تجمع المهنيين.. نزع "هالة القديسين"

- وزير الحكم الاتحادي يكشف عن الموقف التركي من احتجاجات السودان

- رئيس اشرافية ابيي يناقش سير العمل الأمني

- إنسياب حركة الشحن و(4) لجان لدراسة أوضاع العاملين بالميناء الجنوبي

- النيابة تدون (36) بلاغ في مواجهة مصانع عشوائية

هيئة إذاعة وتلفزيون البحر الأحمر

- والى البحر الاحمر يشهد بداية إمتحانات شهادة مرحلة الأساس بمدرسة الزهراء

- رئيس مجلس الوزراء يترأس الإجتماع الأول للجنة العليا لمتابعة أوضاع تشغيل الميناء الجنوبي

- إنطلاق ورشة الحجر الصحى القومي في إطار رفع مقدرات العاملين بالحجر الصحى

- معتمد محلية حلايب يشهد إنطلاقة إمتحانات شهادة الأساس بالمحلية

المركز القومي للانتاج الاعلامي غرب دارفــــــــــور

- امين ديوان الزكاة بالولاية ابوه عبدالرحمن الخولاني يشهد توزيع سلة الخير وملابس وملايات للعاملين بمستشفي الجنينة التعليمي مقدمة من مكتب الزكاة بالمستشفي

- الخولاني يوضح ان ديوان الزكاة يكفل خمسة الف اسرة ببطاقة التأمين الصحي

- الخولاني يؤكد استمرار تدخلهم في دعم العمليات الكبري والصغري والعلاج للمرضي

- مدير ديوان الزكاة قطاع الجنينة فتحي محمد الحاج : دعمنا للعاملين في المستشفي لتخفيف اعباء المعيشة

- المدير الطبي بمستشفي الجنينة التعليمي دكتور احمد عبدالكريم يشيد بمكتب الزكاة بالمستشفي

شبكة إذاعة ولاية النيل الأبيض

- والي ولاية النيل الابيض الدكتور ابوالقاسم الأمين بركة يمتدح جهود مؤسسة البصر الخيرية في تقديم الخدمات العلاجية لمرضى العيون بالولاية

- وزير الانتاج والموارد الاقتصادية بولاية النيل الابيض يؤكد تبني وزارته نماذج انتاجية متقدمة تسهم في توفير الامن الغذائي

- المؤتمر العام للمؤتمر الوطنى بمحلية السلام يختار محمد عماره نائبا لرئيس المؤتمر الوطنى بالمحلية

- المدير التنفيذي لمحلية السلام يتفقد سير امتحانات شهادة مرحلة الاساس بوحدتي الراوات والمقينص الاداريتين

- معتمدية اللاجئين بالولاية : خطة 2019 تستهدف تنفيذ المزيد من الخدمات التنموية للمجتمعات المستضيفة للاجئين

- منسقية الشرطة الشعبية والمجتمعية بمحلية ام رمتة تواصل تقديم وجبة الافطار للطلاب بمراكز امتحانات شهادة الاساس

هيئة إذاعة وتلفزيون شمال دارفور

- قوات شرطة الولاية تضبط سبعة كيلو من الذهب المهربة ببوابة نيالا

- الاجتماع الدورى الاول لمجلس امناء الزكاة بالولاية يجيز تقرير اداء الامانة العامة لديوان الزكاة للعام 2018 م وموازنة العام 2019 م .

- والي الولاية يشهد مؤتمر امانة المؤتمر الوطني بمحلية كلمندو ويؤكد ووقوف الحكومة والمؤتمر الوطني مع كافة قضايا المواطنين في المجالات كافة

- الشريف عباد والي الولاية يدشن مشروع الطاقة الشمسية بمحلية دار السلام لانارة كافة المؤسسات بمحلية دار السلام

- وزير التربية والتوجيه يشيد بجهود ادارات التعليم والمجالس التربوية ومجالس الامهات بمحلية المالحة في دعم المؤسسات الخدمية وتحقيق الشراكة المجتمعية.

- رئيس المجلس الاعلي لتعزيز السلام الاجتماعي يؤكد وقوف المجلس مع قضايا شباب النازحين وتوفير الخدمات بمناطق العودة الطوعية.

- معتمد محلية الفاشر يطلع الخبير الروسي بالسفارة الروسية بالسودان علي الاوضاع الامنية والانسانية والاستثمارية بالمحلية.

- آلية إدخال بيانات المركبات المحصورة بالولاية تعكف على تنفيذ برنامج ادخال المركبات توطئة لتمكين المؤسسة السودانية للنفط لاصدار البطاقات الذكية الخاصة بصرف الوقود

شبكة الشروق نت

- "الداخلية": لن نسمح بالمساس بمكتسبات الأمة والمظاهرات فقدت المشروعية

- رئاسة الجمهورية تبحث تطوير العلاقات مع إثيوبيا

- النائب الأول يعلن تبنيه لبرنامج الحوار الشبابي

- مساعٍ صينية لتفعيل الشراكة في قطاع المعادن

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شبكة المؤسسة الاعلامية - ولاية شمال كردفان

- مدير الصندوق القومي للتأمين الصحي بالولاية يؤكد استعداد التأمين لتقديم الخدمات للطلاب

- مدير الإدارة العامة للتربية للتوجية بمحلية ام روابة

- يؤكد اهتمام الإدارة بتنمية المهارات ورعاية الموهوبيين من التلاميذ

- معتمد محلية شيكان يجدد اهتمام المحلية برعاية البرامج والمشروعات التنموية الداعمة لزيادة الإنتاج

- هيئة كهرباء ومياه مدينة العين بدولة الامارات تمنح المهندس السوداني معاوية عبد الرحمن سيد أحمد جائزة العين للتوزيع في دورتها الثالثة للعام 2018م

هيئة إذاعة وتلفزيون غرب كردفان

ـ وزير البنى التحتية والتنمية العمرانية بالولاية رئيس اللجنة العليا لتجميل مدينة الفولة يدعو المجتمع المحلي للمشاركة في حملة التجميل

ـ وزيرة الإنتاج والموارد الإقتصادية تتراس اجتماعاً موسعاً مع إدارات الوزارة والإجتماع يبحث الأداء ويؤكد على تجويده

ـ وزارة الإنتاج والموارد الإقتصادية بالولاية وديوان الزكاة يعقدان اجتماعاً مشتركاً لمناقشة المشروعات الزراعية التي تنفذها الوزارة للعام الجديد بدعم من الديوان

ـ معتمد محلية الفولة ووفد شركة شيكان يقفان على موقع تشيد الشركة بالولاية

ـ معتمد محلية لقاوة يتفقد سير عمل المستشفى ويزور بعض المواقع بهدف الإطمئنان

ـ معتمد محلية الأضية رئيس لجنة الأمن يحذر ضعاف النفوس من التلاعب بالوقود وإقتصاد البلاد

ـ الأجهزة الأمنية تضبط بسوق الأضية كميات كبيرة من الوقود ومشتقاته

ـ وزارة الصحة والتأمين الصحي بغرب كردفان يتعهدان بتقوية النظام الصحي من أجل تقديم خدمة علاجية ترضي كل مواطني الولاية

ـ رئيس إشرافية ابيي يلتقي قائد قوات اليونسفا بأبيي واللقاء يتناول سير العمل الأمني وإمكانية التنسيق بين الإشرافية واليونسفا

ـ مديرة إدارة تعليم الكبار بغرب كردفان تؤكد الإنتشار الواسع للأمية بالولاية

ـ جمعية الهلال الأحمر السوداني بالولاية تقدم مواد غير غذائية لمتضرري حريق منطقة الطرور بمحلية النهود

شبكة النيل للإعلام الإلكتروني - ولاية نهر النيل.

- والي نهر النيل يرأس اجتماع مجلس حكومة الولاية ويطمئن على استعدادات اللجان لإستقبال رئيس الجمهورية

- وإلي نهر النيل لواء معاش حاتم الوسيلة السماني يرافقة رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة يزور عدد من الأندية الرياضية المنافسة في الممتاز والتأهيلي ويعلن دعمه لها

- رئيس دائرة التربية يقف على تسليم الأغذية للمدارس الداخلية ومعسكرات التميز المقدم من ديوان الزكاة

- لجنة الشئون القانونية بمجلس تشريعي ولاية نهر النيل تناقش تقرير ديوان العدالة للعاملين بالولاية وتعلن دعمها لتحقيق العدالة لجميع العاملين

‏ أخبار قناة الملاعب

- المريخ العاصمي ينتصر على الموردة العاصمي بأربعة اهداف باستاد المريخ

- الهلال السوداني يغاددر الى لوساكا بالخميس استعداداً للقاء زيسكو الزامبي الأحد القادم

- أرتدي دنقلا يتغلب على الأهلي القضارف بهدف باستاد دنقلا

- المريخ الجنينة والمريخ أم روابة يتعادلان سلبياً باستاد الجنينة

- الاتحاد مدني يستضيف الهلال الفاشر عصر اليوم