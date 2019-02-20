ابرز عناوين الصحف السودانية الصادرة اليوم الاربعاء 20 فبراير 2019م

وكالة السودان للأنباء "سونا"
- مساعد رئيس الجمهورية يدشن اليوم نفرة إسنادالتعليم
- وزارةالاتصالات تشدد على ضرورة جودة وتوسع الخدمات
- والي الخرطوم يثمن دور المجلس الأعلى للدعوة
- اختتام ورشة الإعلام في ظل الأزمات بعمان
- بكري يؤكد رعايته لبرنامج الحوار الشبابي
- جلسة استماع بالبرلمان حول حوافز المغتربين
- تشريعي الخرطوم يستمع اليوم لأداء الصحة والتربية
المركز السوداني للخدمات الصحفية "Smc"
- الشيوعي والتظاهرات.. وثائق "الميدان" تكشف نوايا الحزب
- تجمع المهنيين.. نزع "هالة القديسين"
- وزير الحكم الاتحادي يكشف عن الموقف التركي من احتجاجات السودان
- رئيس اشرافية ابيي يناقش سير العمل الأمني
- إنسياب حركة الشحن و(4) لجان لدراسة أوضاع العاملين بالميناء الجنوبي
- النيابة تدون (36) بلاغ في مواجهة مصانع عشوائية
هيئة إذاعة وتلفزيون البحر الأحمر
- والى البحر الاحمر يشهد بداية إمتحانات شهادة مرحلة الأساس بمدرسة الزهراء
- رئيس مجلس الوزراء يترأس الإجتماع الأول للجنة العليا لمتابعة أوضاع تشغيل الميناء الجنوبي
- إنطلاق ورشة الحجر الصحى القومي في إطار رفع مقدرات العاملين بالحجر الصحى
- معتمد محلية حلايب يشهد إنطلاقة إمتحانات شهادة الأساس بالمحلية
المركز القومي للانتاج الاعلامي غرب دارفــــــــــور
- امين ديوان الزكاة بالولاية ابوه عبدالرحمن الخولاني يشهد توزيع سلة الخير وملابس وملايات للعاملين بمستشفي الجنينة التعليمي مقدمة من مكتب الزكاة بالمستشفي
- الخولاني يوضح ان ديوان الزكاة يكفل خمسة الف اسرة ببطاقة التأمين الصحي
- الخولاني يؤكد استمرار تدخلهم في دعم العمليات الكبري والصغري والعلاج للمرضي
- مدير ديوان الزكاة قطاع الجنينة فتحي محمد الحاج : دعمنا للعاملين في المستشفي لتخفيف اعباء المعيشة
- المدير الطبي بمستشفي الجنينة التعليمي دكتور احمد عبدالكريم يشيد بمكتب الزكاة بالمستشفي
شبكة إذاعة ولاية النيل الأبيض
- والي ولاية النيل الابيض الدكتور ابوالقاسم الأمين بركة يمتدح جهود مؤسسة البصر الخيرية في تقديم الخدمات العلاجية لمرضى العيون بالولاية
- وزير الانتاج والموارد الاقتصادية بولاية النيل الابيض يؤكد تبني وزارته نماذج انتاجية متقدمة تسهم في توفير الامن الغذائي
- المؤتمر العام للمؤتمر الوطنى بمحلية السلام يختار محمد عماره نائبا لرئيس المؤتمر الوطنى بالمحلية
- المدير التنفيذي لمحلية السلام يتفقد سير امتحانات شهادة مرحلة الاساس بوحدتي الراوات والمقينص الاداريتين
- معتمدية اللاجئين بالولاية : خطة 2019 تستهدف تنفيذ المزيد من الخدمات التنموية للمجتمعات المستضيفة للاجئين
- منسقية الشرطة الشعبية والمجتمعية بمحلية ام رمتة تواصل تقديم وجبة الافطار للطلاب بمراكز امتحانات شهادة الاساس
هيئة إذاعة وتلفزيون شمال دارفور
- قوات شرطة الولاية تضبط سبعة كيلو من الذهب المهربة ببوابة نيالا
- الاجتماع الدورى الاول لمجلس امناء الزكاة بالولاية يجيز تقرير اداء الامانة العامة لديوان الزكاة للعام 2018 م وموازنة العام 2019 م .
- والي الولاية يشهد مؤتمر امانة المؤتمر الوطني بمحلية كلمندو ويؤكد ووقوف الحكومة والمؤتمر الوطني مع كافة قضايا المواطنين في المجالات كافة
- الشريف عباد والي الولاية يدشن مشروع الطاقة الشمسية بمحلية دار السلام لانارة كافة المؤسسات بمحلية دار السلام
- وزير التربية والتوجيه يشيد بجهود ادارات التعليم والمجالس التربوية ومجالس الامهات بمحلية المالحة في دعم المؤسسات الخدمية وتحقيق الشراكة المجتمعية.
- رئيس المجلس الاعلي لتعزيز السلام الاجتماعي يؤكد وقوف المجلس مع قضايا شباب النازحين وتوفير الخدمات بمناطق العودة الطوعية.
- معتمد محلية الفاشر يطلع الخبير الروسي بالسفارة الروسية بالسودان علي الاوضاع الامنية والانسانية والاستثمارية بالمحلية.
- آلية إدخال بيانات المركبات المحصورة بالولاية تعكف على تنفيذ برنامج ادخال المركبات توطئة لتمكين المؤسسة السودانية للنفط لاصدار البطاقات الذكية الخاصة بصرف الوقود
شبكة الشروق نت
- "الداخلية": لن نسمح بالمساس بمكتسبات الأمة والمظاهرات فقدت المشروعية
- رئاسة الجمهورية تبحث تطوير العلاقات مع إثيوبيا
- النائب الأول يعلن تبنيه لبرنامج الحوار الشبابي
- مساعٍ صينية لتفعيل الشراكة في قطاع المعادن
شبكة المؤسسة الاعلامية - ولاية شمال كردفان
- مدير الصندوق القومي للتأمين الصحي بالولاية يؤكد استعداد التأمين لتقديم الخدمات للطلاب
- مدير الإدارة العامة للتربية للتوجية بمحلية ام روابة
- يؤكد اهتمام الإدارة بتنمية المهارات ورعاية الموهوبيين من التلاميذ
- معتمد محلية شيكان يجدد اهتمام المحلية برعاية البرامج والمشروعات التنموية الداعمة لزيادة الإنتاج
- هيئة كهرباء ومياه مدينة العين بدولة الامارات تمنح المهندس السوداني معاوية عبد الرحمن سيد أحمد جائزة العين للتوزيع في دورتها الثالثة للعام 2018م
هيئة إذاعة وتلفزيون غرب كردفان
ـ وزير البنى التحتية والتنمية العمرانية بالولاية رئيس اللجنة العليا لتجميل مدينة الفولة يدعو المجتمع المحلي للمشاركة في حملة التجميل
ـ وزيرة الإنتاج والموارد الإقتصادية تتراس اجتماعاً موسعاً مع إدارات الوزارة والإجتماع يبحث الأداء ويؤكد على تجويده
ـ وزارة الإنتاج والموارد الإقتصادية بالولاية وديوان الزكاة يعقدان اجتماعاً مشتركاً لمناقشة المشروعات الزراعية التي تنفذها الوزارة للعام الجديد بدعم من الديوان
ـ معتمد محلية الفولة ووفد شركة شيكان يقفان على موقع تشيد الشركة بالولاية
ـ معتمد محلية لقاوة يتفقد سير عمل المستشفى ويزور بعض المواقع بهدف الإطمئنان
ـ معتمد محلية الأضية رئيس لجنة الأمن يحذر ضعاف النفوس من التلاعب بالوقود وإقتصاد البلاد
ـ الأجهزة الأمنية تضبط بسوق الأضية كميات كبيرة من الوقود ومشتقاته
ـ وزارة الصحة والتأمين الصحي بغرب كردفان يتعهدان بتقوية النظام الصحي من أجل تقديم خدمة علاجية ترضي كل مواطني الولاية
ـ رئيس إشرافية ابيي يلتقي قائد قوات اليونسفا بأبيي واللقاء يتناول سير العمل الأمني وإمكانية التنسيق بين الإشرافية واليونسفا
ـ مديرة إدارة تعليم الكبار بغرب كردفان تؤكد الإنتشار الواسع للأمية بالولاية
ـ جمعية الهلال الأحمر السوداني بالولاية تقدم مواد غير غذائية لمتضرري حريق منطقة الطرور بمحلية النهود
شبكة النيل للإعلام الإلكتروني - ولاية نهر النيل.
- والي نهر النيل يرأس اجتماع مجلس حكومة الولاية ويطمئن على استعدادات اللجان لإستقبال رئيس الجمهورية
- وإلي نهر النيل لواء معاش حاتم الوسيلة السماني يرافقة رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة يزور عدد من الأندية الرياضية المنافسة في الممتاز والتأهيلي ويعلن دعمه لها
- رئيس دائرة التربية يقف على تسليم الأغذية للمدارس الداخلية ومعسكرات التميز المقدم من ديوان الزكاة
- لجنة الشئون القانونية بمجلس تشريعي ولاية نهر النيل تناقش تقرير ديوان العدالة للعاملين بالولاية وتعلن دعمها لتحقيق العدالة لجميع العاملين
أخبار قناة الملاعب
- المريخ العاصمي ينتصر على الموردة العاصمي بأربعة اهداف باستاد المريخ
- الهلال السوداني يغاددر الى لوساكا بالخميس استعداداً للقاء زيسكو الزامبي الأحد القادم
- أرتدي دنقلا يتغلب على الأهلي القضارف بهدف باستاد دنقلا
- المريخ الجنينة والمريخ أم روابة يتعادلان سلبياً باستاد الجنينة
- الاتحاد مدني يستضيف الهلال الفاشر عصر اليوم
سحر البيان:
- رئيس الجمهورية يشهد حفل تخريج تخريج الدفعة (68) لطلاب كلية علوم الشرطة والقانون
- معتز:الحكومة جادة فى تطبيق الحكم الرشيد
- النائب الأول : الشباب يمثلون عماد استراتيجية الدولة لبناء أمة ناهضة
- اجتماع برئاسة نائب رئيس الجمهوررية يبحث ملفات التعاون المشترك مع اثيوبيا
- مساعد رئيس الجمهورية يدشن نفرة إسناد التعليم
- محمد عبدالله يقدم أوراق اعتماده سفيرا للسودان ببريطانيا
- عبدالرحيم محمد حسين يعقد اجتماعا موسعا بوزارة الثقافة والسياحة
- البنك المركزي:تحديات تواجه المصارف العربية للتطور الإلكتروني
- الجمعية الطبية الإسلامية السودانية : اجراء300 عملية شفة ارنبية مجانا مارس القادم
صحيفة أخبار اليوم:
- ردود فعل واسعة لمنبر (أخبار اليوم) السياسي حول أمن واستقرار السودان .
- محافظ البنك المركزي : انفراج أزمة السيولة النقدية في مارس .
- (أخبار اليوم) تنشر مقالاً مهماً للدكتور كمير حول قضايا الراهن السياسي .
- وزير الداخلية : أياد خفية غيرت مسار الاحتجاجات من مطالب مشروعة الى تخريب ونهب .
صحيفة الوطن:
- مصر: توصيل الكهرباء للسودان مقابل "سلع عينية"
- بلاغات ضد "9" صيدليات تتاجر في أدوية منتهية الصلاحية
- "التعليم العالي": الاحتجاجات عطلت الدراسة بـ "36" جامعة
- "1400" وكالة سفر تهدد بمقاطعة موسم الحج المقبل
- رئيس الوزراء: مساع الحكومة لمكافحة الفساد مستمرة
كانت هذه تفاصيل خبر ابرز عناوين الصحف السودانية الصادرة اليوم الاربعاء 20 فبراير 2019م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.