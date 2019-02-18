عناوين الصحف السودانية الصادرة صباح اليوم الاثنين 18 فبراير 2019م

أخبار سياسية

منصور بن زايد يستقبل وزير الدفاع السوداني

البرلمان السوداني يعلن تشكيل لجان لتقصي الحقائق حول التظاهرات

النائب الأول يقود وفد السودان المشارك في القمة العربية- الأوروبية بمصر

السودان يشارك بـ134 منتجاً عسكرياً بملتقى “آيدكس” للصناعات الدفاعية

السودان يعرض أحدث أسلحته العسكرية في “آيدكس” بالإمارات

الدرديري يطالب بدعم اتفاقات السلام في “جوبا وبانغي”

تعيين (21) معتمداً بحكومة جنوب دارفور!!

جلسة تاريخية في الجامعة العربية البرلمان العربي .. إسناد السودان

تعديل الدستور.. تأجيل النظر فيه لوقت لاحق

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العودة إلى سودان العز والأمن والأمان والرفاهية

مصدر مسؤول لـ “الصيحة” دعوة أمريكا للتغيير تتوافق مع رؤية الحكومة

السفير عطا المنان: عدم الثقة بين فرقاء أفريقيا الوسطى أكبر مهدد للاتفاقية

تأجيل مفاجئ لاجتماع مخصص لدراسة التعديلات الدستورية

“الوطني”: اتصالات مع حزب الأمة القومي وتحالف 2020

حق الإحتجاج وخطورة التخريب في سياق القانون

تعيين جنرال إثيوبي قائداً للقوات الأممية بأبيي

وزير الخارجية يختتم مشاركته في مؤتمر ميونخ

ﻣﺒﺎﺣﺜﺎت ﺳﻮداﻧﻴﺔ روﺳﻴﺔ ﺑﻤﻴﻮﻧﺦ

ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺑﺴﻨﺎر ﻳﺠﻤﺪ ﻧﺸﺎط ﻋﻀﻮ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻘﻴﺎدﻳﺔ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺍﻟﺰﻳﻦ

زﻳﺎرة اﻟﺒﺸﻴﺮ لولاية ﻧﻬﺮ ﺍﻟﻨﻴﻞ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺤﺎﻟﻲ

السلطات تطلق سراح عدد من الطلاب الموقوفين علي خلفية الإحتجاجات”

سحر البيان:

- معتز: يؤكد استعداده لانفاذ برامج المواصفات والمقاييس

- انعقاد اللجنة الوزارية السودانية القطرية مارس المقبل

- النائب الأول يترأس الاجتماع الخاص برعاية مشروعات التنمية والخدمات بالقضارف

- د.فيصل يطلع على مسيرة تنفيذ المشروعات التنموية بشمال كردفان

- بتشريف رئاسةالجمهورية انطلاق ملتقى التعدين الدولي بالخرطوم

صحيفة أخبار اليوم:

- الشرطة تصدر بياناً حول آحداث بحري ووفاة بائع خضار بالسوق .

- رئيس الوزراء : فسحة أمل كبيرة لتحسين الاقتصاد بإصلاحات عميقة .

- منبر (أخبار اليوم) يستأنف نشاطه اليوم بمشاركة قادة أحزاب وقانونيين وصحفيين .

- الحكومة : لن نسمح بأي ممارسات سياسية خارجة عن اطار القانون .

- وزير الدفاع يقود وفد السودان المشارك في ملتقى ومؤتمر الدفاع الدولي بأبوظبي .

صحيفة الوطن:

- أسرة المعلم القتيل تفوض "45" محامياً

- الحكومة للمصارف: المرحلة تتطلب "امسك لى واقطع ليك"

- إغلاق مستشفي لمخالفته الاشتراطات الصحية بالأبيض

- الجامعة العربية: ما يحدث بالسودان من مظاهرات "شأن داخلي"

وكالة السودان للأنباء "سونا"

- بكري يرأس الاجتماع الخاص برعاية مشروعات القضارف

- فيصل يطلع على المشروعات التنموية بشمال كردفان

- كبر يؤكدأهمية تعميق الشراكة مع الملكية الفكرية

- تنوير لرئيس البرلمان حول جلسة البرلمان العربي

- معتز :يؤكد استعداده لانفاذ برامج المواصفات والمقاييس

- إتحاد المهندسين الزراعيين العرب يستنكر التخريب

- وكيل المالية : لا وجود لخصخصة الميناء

- وزير الدفاع يشارك في مؤتمر الدفاع بأبوظبي

- إتحاد المهندسين الزراعيين العرب يستنكر التخريب

- انعقاد اللجنة الوزارية السودانية القطرية مارس المقبل

- تجديد اتفاقية مكافحة التراكوما بالبلاد

المركز السوداني للخدمات الصحفية "Smc"

- الحكومة: لن نسمح بأي ممارسات سياسية خارجة عن إطار القانون

- وزير الخارجية يختتم مشاركته في مؤتمر ميونخ

-(9.7) مليون دولار من اليابان دعماً للمشروعات المهمة في السودان

- الإتحاد الأفريقي: ترتيبات لإقامة مؤتمر جامع للسلم والمصالحة بليبيا

- البنك المركزي: تسليم (200) مليون جنيه للبنوك لتغذية الصرافات الآلية

- يوغندا تمنع عقد ورشة لمجموعات معارضة بكمبالا وتهددها بالإعتقال

- جهاز الأمن يحبط تهريب سبائك ومصوغات ذهبية إلى خارج البلاد

هيئة إذاعة وتلفزيون البحر الأحمر

- وزارة المالية والقوى العاملة بالولاية ومنظمة الشهيد توقعان مذكرة تفاهم لتطوير عدد من المشروعات لخدمة أسر الشهداء

- رابطة أبناء جبال النوبة بأم القرى تحتفل باليوم الثقافي الأول بمشاركة واسعة من الإدارات الأهلية والقطاعات المختلفة

- وزيرة التربية والتوجيه تثمن مبادرة الإتحاد المحلي لإنعقاد الجمعية العمومية للإتحاد العام للكرة ببورتسودان

- د. فاطمة مصطفى تؤكد إهتمام الوزارة بالإسناد الاكاديمي دعماً للعملية التعليمية

المركز القومي للانتاج الاعلامي غرب دارفــــــــــور

- وزير الصحة والتنمية الاجتماعية الوالي بالإنابة محمد ابراهيم شرف الدين ومعتمد محلية جبل مون يستقبلان وابورات كهرباء مدينة صليعة حاضرة جبل مون

- شرف الدين : كهرباء محليات جبل مون ، فوربرنقا وكرينك ضمن مشروعات النفير وستكتمل خلال هذا العام

- شرف الدين : يشيد بجهود وزارة المالية وادارة التخطيط والتنمية

- وزير الانتاج والموارد الاقتصادية محمد بريمة حسب النبي يؤكد زيادة الرقعة الزراعية لزيادة الانتاج والانتاجية

- بريمة يزور محلية كلبس ويؤكد اهتمام وزارته بمحوري الزراعة والرعي

شبكة إذاعة ولاية النيل الأبيض

- مجلس وزراء حكومة النيل الابيض يعقد اجتماعا يجيز فيه خطة وزارة البنى التحتيه والتنميه العمرانيه للعام 2019

- وزير التربية والتوجيه بولاية النيل الابيض يؤكد ان امتحانات شهادة مرحلة الاساس تسير بصورة جيدة بكافة محليات الولاية ويسودها هدوء واستقرار تامين

- وزيرة الصحه والتنميه الاجتماعية بالولايه تتراس الاجتماع الاول للجنة مبادرة امهات ضد المخدرات

- وزير الانتاج والموارد الاقتصادية بولاية النيل الابيض يؤكد اكتمال كافة الترتيبات والاستعدادات لحصاد محصول القمح

- امين عام حكومة ولاية النيل الابيض يشارك في اجتماع مجلس أمناء حكومات الولايات بالخرطوم

- معتمد محلية قلي الأستاذ محمد أحمد معلا يتفقد سير امتحانات شهادة الاساس بمركز الطويلة المشترك

- انعقاد المؤتمر العام للمؤتمر الوطني بمحلية الجبلين

- معتمد محلية السلام يقوم بجوله تفقديه لعدد من مراكز الامتحانات بالمحليه

- معتمد محلية تندلتى الاستاذ حمدتو مختار يؤكد ان امتحانات شهادة الاساس بالمحلية تمضى بصورة طيبه فى يومها الثانى

- معتمد محلية ربك المقدم موسي الصادق علي عيسي يطمئن على سير امتحانات شهادة مرحلة الاساس بعدد من مراكز المحلية

- المدير التنفيذي لمحلية السلام يتراس الاجتماع التفاكري الذى ضم اعضاء الغرفة التجارية والجهات المختصه بتوفير السلع الاستهلاكية

- المدير التنفيذي لمحلية القطينة يتفقد سير امتحانات شهادة الاساس بمركزي الكوة وابوحبيرة

- انطلاقة النفره الأولي لبرنامج زاد الخير التي تنظمها رابطة المرأة العاملة واتحاد المرأة لتوزيع المواد الغذائيه لمراكز امتحانات شهادة الاساس بمحلية الجبلين

هيئة إذاعة وتلفزيون شمال دارفور

- مجلس وزراء حكومة الولاية يناقش سير مشروعات خدمات الكهرباء والمياه والصحة بالولاية .

- والى الولاية الشريف عباد يؤكد وقوف حكومة الولاية مع أنشطة وبرامج مبادرات الشباب لتحقيق أهدافها السامية نحو خدمة المجتمع .

- اكتمال كافة الترتيبات والاستعدادات لانطلاق امتحانات شهادة مرحلة تعليم الاساس بالولاية اليوم الاثنين .

- وزير البنى التحتية والتنمية العمرانية يمتدح الدور الكبير الذي تقوم به محلية الفاشر ومنظمة اليونيسيف وشركاء الصحة تجاه برنامج الاصحاح للبيئة .

- معتمد محلية الفاشر رئيس المؤتمر الوطني يشيد بروح التعاون والتكاتف لاعضاء الحزب لانفاذ برامج في المجالات السياسية والاجتماعية

- منسق الشرطة الشعبية والمجتمعية بالولاية يؤكد اهتمام الشرطة الشعبية بقضية مكافحة المخدرات

شبكة الشروق نت

- النائب الأول يترأس اجتماعاً لمشروعات التنمية والخدمات بالقضارف

- انعقاد اللجنة الوزارية السودانية القطرية مارس المقبل

- الجامعة العربية: ما يحدث بالسودان من مظاهرات "شأن داخلي"

- تعيين (21) معتمداً جديداً لمحليات جنوب دارفور

- السودان يشارك بـ 134 منتجاً عسكرياً بملتقى "آيدكس" للصناعات الدفاعية

‏ هيئة إذاعة وتلفزيون غرب كردفان

ـ وزير البنى التحتية والتنمية العمرانية بالولاية رئيس اللجنة العليا لتجميل مدينة الفولة: الاستعدادات بلغت مراحل متقدمة نحو انطلاقة العمل في تجميل المدينة

ـ معتمد محلية الاضية يصدر قراراً بتشكيل لجنة عليا لبرنامج التفوق الاكاديمي الذي ينفذه الاتحاد العام للطلاب

ـ معتمد محلية ابيي يشهد انطلاقة الدورة التدريبية التي تنظمها منظمة المسار للتنمية لعدد من النساء في مجال الأعمال اليدوية

ـ مركز ابحاث النحل بجامعة السلام بالفولة ينظم دورةً تدريبيةً حول تسكين وتربية نحل العسل

ـ مديرة تعليم الثانوي بمحلية الاضية تؤكد ان سير امتحانات النقل الولائي الموحد للصفين الاول والثاني يمضي بصورة جيدة

ـ القطاع الصحي بغرب كردفان يعقد اجتماعا للتفاكر حول المزيد من قضاياه الشائكة بهدف حلها

‏ شبكة النيل للإعلام الإلكتروني - ولاية نهر النيل

- إنطلاق دورة الانعقاد العشرين لتشريعي نهر النيل والوالي يقدم خطاب الانجازات للعام 2018م وملامح خطة 2019م

- الحويج وزير الانتاج ورئيس اللجنة العليا لإستقبال رئيس الجمهورية يخاطب برامج إتحاد المرأة بشندي

- بروفسور فتح الرحمن أحمد مدير جامعة وادي النيل يخاطب ورشة إعداد ميزانية البرامج والأداء بالجامعة

- معتمد محلية ابوحمد عبدالعال خرساني يستقبل مدير الشركة السودانية للمعادن بولاية نهر النيل ويعلن عن إفتتاح عدد من المشروعات التنموية تزامنا مع زيارة رئيس الجمهورية

- وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية بنهر النيل تعلن إنطلاق برنامج الحد من التلوث البيئي

‏ أخبار قناة الملاعب

- المريخ السوداني يلتقي النجم الساحلي التونسي يوم 27 فبراير بتونس

- الهلال السوداني يتعادل مع بور ديناموز الزامبي بهدف لكل ودياً

- الهلال السوداني يلتقي زيسكو الزامبي يوم 24 فبراير بزامبيا

- الشرطة القضارف ينتصر على اشراقة القضارف بهدفين لهدف ضمن منافسة كأس السودان

- منافسة الدرجة الوسيطة: الاتحاد مدني يفوز على المريخ نيالا بهدفين لهدف باستاد ود مدني

- النضال النهود و المريخ كوستي يتعادلان سلبياً باستاد النهود

عناوين قضايا وأحداث :

محاكمة (5) متهمين بسرقة عملات أجنبية ومحلية

عقوبات رادعة لـ(6) فتيات يتعاطين ويتاجرن بالمخدرات

الفصل في طلبات بقضية قتيلة المهندسين

جهاز الأمن يحبط تهريب سبائك ومصوغات ذهبية إلى خارج البلاد

قال إن التطبيق العملي لا يُمكِّن المُتَّهم من الدفاع عن نفسه تقرير لـ “العدل”: إلغاء قانون النظام العام لن يُحدِث فراغاً تشريعياً

رئيس المجلس الأعلى للبيئة يفجر معلومات هي الأخطر بشأن تلويث مياه النيل ..

امرأة تنهي حياة زوجها ضرباً بـ(مدق)

شكاوى من اعتداء مسلحين على مشاريع زراعية بالقضارف

توجيه تهمة أو عدمها لصيدلاني وآخرين متهمين بتصنيع أدوية

حجز ملف لسيدة أعمال مطلوبة دولياً للقرار

ضبط لص لحظة خروجه عبر (فتحة) أنشأها لسرقة متجر

تفاصيل جديدة في قضية رجل أعمال استولى على أموال الأدوية

وفاة (100) ألف طفل رضيع سنوياً بسبب النزاعات

تأجيل محاكمة طبيب شهير بتهمة قتل سيدة بالخطأ

مقتل تاجر رمياً بالرصاص بالنيل الأزرق

القبض على قابلة قانونية بتهمة اختطاف طفل سفاح