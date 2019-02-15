السوري نزار محروس يتقرب من تدريب الهلال

كشفت صحيفة (الغد) السورية أن الوطني نزار محروس اقترب من تدريب الهلال السوداني، بعد المفاوضات الناجحة التي قادتها معه إدارة النادي وأشار محروس في تصريحات صحافية أنه اتفق مبدئياً مع الهلال على كل التفاصيل وتبقت فقط تأشيرة الدخول للأراضي السودانية.

وسبق للمحروس تدريب المنتخب السوري الأول والوحدة والفيصل والعهد والصفاء من لبنان، وبعض الأندية السودانية والمصرية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)