عاجل : وفاة شرطي سوداني متأثراً بجراحه في إحتجاجات “الصحافة” قبل قليل

في تطور خطير لإحتجاجات السودان، أعلن المكتب الصحفي للشرطة السودانية، في وقت متأخر من مساء الخميس، عن وفاة الشرطي نجم الدين محمد علي “قبل قليل” بمستشفي الشرطة، متاثرا بجراح تعرض لها مساء اليوم باحتجاجات الصحافة بالعاصمة السودانية الخرطوم.
واحتسبت الشرطة السودانية فقيدها، بالدعاء له بالمغفرة والرحمة، ولآله الصبر والسلوان.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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