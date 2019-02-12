ابرز عناوين الصحف السودانية الصادرة اليوم الثلاثاء 12 فبراير 2019م

هيئة إذاعة وتلفزيون غرب كردفان

ـ والي غرب كردفان يفتتح بقرية شعاع النموذجية بمحلية الفولة مركزاً صحياً ويشيد بمحسني دولة قطر في المساهمة في الخدمات بالمنطقة

ـ معتمد محلية كيلك يخاطب ختام ورش التخطيط الإستراتيجي ويؤكد عزمه على توفير الخدمات الاساسية للمواطنين

ـ المدير العام للهيئة القومية للغابات الاتحادي يصل الولاية بهدف الوقوف على انشطة وبرامج الغابات بالتركيز على الصمغ العربي ‏ أخبار قناة الملاعب - المريخ العاصمي يكسب تجربة الشباب بسبعة أهداف مقابل هدف

- الهلال السوداني يصل مدينة كيتوي التي تستضيف لقاء ناكانا الزامبي عصر الاربعاء

- المريخ بورتسودان يوالي تحضيراته إستعداداً لمواجهه ضيفه نادى الميرغني كسلا مساء الأربعاء باستاد بورتسودان

سحر البيان: - رئيس الجمهورية يعود للبلاد بعد مشاركة فعالة في القمة العادية للاتحاد الإفريقي

- الصادق الهادي :مخرجات الحوار الحل لقضايا البلاد

- السودان يشارك في مؤتمر تكنولوجيا البترول بالهند

- السودان يؤكد استعداده للتعاون مع جزر القمر

- القوات المسلحة تؤكد انحيازها التام لأمن الوطن

- د.فيصل يشهد برنامج ينابيع البركة بغرب دارفور

- غوتيرس مبادرات السودان للسلام تستحق الإشادة والتقدير صحيفة أخبار اليوم: - مساعد الرئيس : التغيير لايتم بالتظاهرات والشعب يقرر من يحكمه في انتخابات ٢٠٢٠

- توضيحات رسمية حول ماتردد في وسائط التواصل الاجتماعي عن وجود ٣٠٠ جثة بمشرحة الاكاديمي .

- قطر تطالب بشطب السودان من قائمة الارهاب .

المركز القومي للانتاج الاعلامي غرب دارفــــــــــور

- والي غرب دارفور حسين يس حمد واعضاء حكومته وعدد من الفعاليات يستقبلون مساعد رئيس الجمهورية دكتور فيصل حسن إبراهيم والوفد المرافق له

- مساعد رئيس الجمهورية يزور محلية فوربرنقا ويفتتح فرع لبنك النيل ويتفقد عدد من الموضوعات

- بحضور مساعد رئيس الجمهورية ووزير مجلس رئاسة الوزراء الامير سعد وعدد من وزراء الدولة يشهدون توقيع برتكول تجارة الحدود

- مساعد رئيس الجمهورية والامين العام لديوان الزكاة يشهدون تسليم ديوان الزكاة بالولاية مشروعات للفقراء بتكلفة تقدر بخمسة وعشرين مليون جنيه

- نائب رئيس المؤتمر الوطني دكتور فيصل حسن إبراهيم وامين الطلاب الاتحادي والوفد المرافق لهما يشهدون المؤتمر التأسيسي للحزب بمحليتي الجنينة وفوبرنقا

- مساعد رئيس الجمهوريه يتسلم ميثاق شرف اعلامي من قبل أمناء الإعلام بأحزاب وحركات الوفاق الوطني مؤكدين فيه وحدة الصف والخطاب الاعلامي

- امين الطلاب الاتحادي دكتور هشام التجاني يحذر من استخدام الطلاب في المعارك السياسية

- دكتور هشام يدعوا الطلاب الي عدم الالتفات للشائعات

شبكة إذاعة ولاية النيل الأبيض

- وفد لجنة القوي السياسية لمعالجة الازمة الاقتصادية الزائر للولايه يقدم تنويرا عن الجهود التي تبذلها الدولة لمعالجة الازمة الاقتصادية

- خلال لقائها وفد لجنة القوي السياسيه لمعالجة الازمة الاقتصادية الزائر لولاية النيل الابيض هئية قيادة المجلس التشريعى تجدد دعمها لمبادرات رئيس الجمهورية في الحوار الوطني و تنفيذ مخرجاته

- مجلس وزراء حكومة ولاية النيل الأبيض برئاسة الدكتور ابوالقاسم الأمين بركة والي ولاية النيل الأبيض يعقد اجتماعا يجيز فيه تقارير وخطط الوزارات

- وفد لجنة القوي السياسية لمعالجة الازمة الاقتصادية الزائر للولايه يعقد لقاءا تفاكريا مع الأحزاب السياسية بولاية النيل الأبيض حول الأوضاع الاقتصادية والسياسية بالبلاد

- ادارة نقل التقانة والارشاد بوزارة الانتاج والموارد الاقتصادية بالولاية تنظم مدرسة للمزارعين بقرية حجر عسلاية

- اتحاد اصحاب العمل بالنيل الابيض يحتفل بتوزيع مواد دعم للبنية التحتية لعدد من مدارس الاساس بالمناطق الطرفيه بمدينة كوستى

هيئة إذاعة وتلفزيون شمال دارفور

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- والي الولاية يتفقد العائدين بمحلية امبرو ويؤكد اهتمام الدولة وتركيز كافة الجهود لتنفيذ المشروعات فى مناطق العودة الطوعية

- رئيس المجلس التشريعي يشيد بجهود الحكومة الاتحادية والولاية في بسط الامن والاستقرار

- مجلس الولاية التشريعي يجيز تقرير لجنة التشريع والامن والحكم المحلي والحسبة العامة وحقوق الانسان حول مقترح تعديل قانون القضاء الاهلي لولاية شمال دارفور لسنة 2018م في مرحلة القراءة الثالثة والاخيرة

- وزير الصحة والتنمية الاجتماعية يؤكد اهمية التوزيع العادل للكوادر الصحية في كافة المستشفيات الصحية بالولاية.

- إلاجتماع التنسيقي المشترك لإدارة تعليم الأساس بوزارة التربية وإدارتي المحلية ووحدة الفاشر يدعو إلى ضرورة تكثيف العمل وتفعيل دور المجالس التربوية ومجالس الأمهات والفعاليات لأحداث حراك مجتمعي يسهم في تميز نتيجه شهادة مرحلة الأساس لهذاالعام بالمحلية .

شبكة الشروق نت

- نسب التضخم تتراجع إلى معدلات قياسية

- ربط الخرطوم والقاهرة بـ"600" كيلو متر من السكك الحديدية

- فيصل: لا اتجاه لحكومة انتقالية والتغيير لا يتم بالتخريب

- السودان يبحث مع الأمم المتحدة خروج "يوناميد" من دارفور

- النفط تدعو أصحاب المركبات لتسجيل مركباتهم للحصول على الوقود

شبكة المؤسسة الاعلامية - ولاية شمال كردفان

- وزير الانتاج والموارد الاقتصادية بالولاية يشيد بجهود حكومة الولاية في تهيئة المناخ ليكون مشروع ابوحبل قاطرة الانتاج والانتاجية

- وزير الصحة والتنمية الاجتماعية يؤمن علي الشراكة بين منظمة بلان سودان للتعليم والرعاية الصحية لتطوير البرامج لحماية الأطفال