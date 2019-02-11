تعرّف على موعد مباراة الهلال وناكانا الزامبي بتوقيت السودان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : ستكون مباراة الهلال وناكانا الزامبي الساعة السادسة بتوقيت السودان وذلك الاربعاء المقبل بمدينة كيتوي لم يحدد بعد ملعب المباراة .

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