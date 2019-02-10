أسعار بيع وشراء العملات العربية في السودان الأحد 10-2-2019 في السوق الأسود

أسعار العملات العربية مقابل الجنيه في السوق غير الرسمي
فيما يلي نستعرض معكم سعر صرف الجنيه السوداني في السوق الأسود مقابل العملات العربية، وكانت أسعار اليوم تتراوح على النحو التالي:
سعر الجنيه السوداني مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء بلغ مقداره 3.55 جنيه سوداني لكل جنيه مصري.
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه السوداني اليوم في السوق السوداء بلغ مقداره اليوم 16.93 جنيه سوداني لكل ريال سعودي.
أسعار الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه السوداني اليوم بلغ مقداره 17.39 جنيه سوداني لكل درهم أماراتي.
سعر الريال القطري مقابل الجنيه السوداني اليوم بلغ مقداره 17.42 جنيه سوداني لكل ريال قطري.
سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه السوداني اليوم بلغ مقداره 218.85 جنيه سوداني لكل دينار كويتي.
سعر الريال العماني مقابل الجنيه السوداني اليوم بلغ مقداره 145.66 جنيه سوداني لكل ريال عماني.
سعر الدينار البحريني مقابل الجنيه السوداني اليوم بلغ مقداره 137.54 جنيه سوداني لكل دينار بحريني.
سعر الدينار الليبي مقابل الجنيه السوداني اليوم بلغ مقداره 33.15 جنيه سوداني لكل دينار ليبي.
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