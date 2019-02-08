عناوين الصحف الرياضية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الجمعة 8 فبراير 2019 م

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الخليج 365:
* عصر الْيَوْم على ملعب ﻛﻮﺳﺘﻲ : الهلال يحل ضيفا على الرابطة في الدوري الممتاز
* الهلال يتحسس ملعب المباراة قبل مواجهة الرابطة
* الجهاز الفني يختبر جاهزية (20) لاعباً لمواجهة الْيَوْم في المران الختامي
* النيجيري إيمانويل يتابع المران الختامي من الخارج بعد منحه راحة
* إهتمام إداري من حكومة ولاية النيل الابيض في مران الامس
* الزعفوري يبعد الخماسي “بوي وشيبوب وامبومبو والضي وموفق” عن رحلة كوستي
* الزعفوري يجري تعديلات واسعة على تشكيلته الأساسية لمباراة الْيَوْم
* بعثة الهلال تعود للخرطوم عقب مباراة الْيَوْم مباشرة
* إدارة الهلال تقرر مغادرة ﺑﻌﺜﺔ الفريق إلى زامبيا صباح الأحد المقبل
* مدير الكرة بالهلال يؤكد ان عبداللطيف بوي جاهز للمشاركة امام ناكانا الزامبي
* لجنة المسابقات تجري تعديلات جزئية بسبب مشاركة الهلال في الكونفدرالية
* الكرواتي يكشف عن انزعاجه من فقدان لاعبي الهلال بسبب الكونفيدرالية
* شداد بؤكد عدم إمكانية تواجد لاعبي الهلال بالمنتخب خلال الفترة المقبلة
* شداد: تواصلنا مع نادي الهلال من اجل عدم الإخلال ببرمجة مباريات الممتاز
* ﺷﺪﺍﺩ: الإتحاد على استعداد لدفع 50% من تكلفة عودة الهلال من زامبيا، لكن الأمر لم ينجح.!!
* مريخ ﺍﻟﻔﺎﺷﺮ يستضيف الشرطة القضارف عصر الْيَوْم في ﺍﻟﻤﻤﺘﺎﺯ
* لجنة المنتخبات تعيين محمد موسى وحمد كمال في الجهاز الفني للمنتخب الأول
* الكرواتي لوجاروشيتش يرحب بانضم الثنائي موسى وحمد إلى الجهاز الفني
* خالد بخيت يُكمل إجراءات سفره لأكاديمية لايبزيج بألمانيا
* منتخبنا يحافظ على المركز 127 في التصنيف الجديد للفيفا
* لجنة الانضباط تعاقب الامل بحرمانه من جماهيره أمام هلال الابيض
* رئيس نادي مريخ الفاشر: لا خيار سوى الفوز أمام الشرطة
* مجلس المريخ يحدد 23 فبراير لاجازة النظام الاساسي
* في الدرجة الوسيطة .. كوبر يهزم ارتدي بثنائية ومريخ كوستي وأهلي مدني يتعادلان
* القرعة تبتسم لمريخي الدمازين والعيلفون وتطيح بأهلي القضارف من التأهيلي
* رئيس الامل عطبرة يشيد بهيثم مصطفى في قيادة الجهاز الفني
* معتمد وادي حلفا يوجه بالشروع في تأهيل الاستاد
* الانتقادات تتسبب في توقف حكام النهود عن العمل
* وصل ماكينة قص النجيل وطلمبة (الموتور) الي استاد شندي
كانت هذه تفاصيل خبر عناوين الصحف الرياضية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الجمعة 8 فبراير 2019 م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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