عناوين الصحف الرياضية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الجمعة 8 فبراير 2019 م

شهاب محمد - الخرطوم - الصحف

الخليج 365:

* عصر الْيَوْم على ملعب ﻛﻮﺳﺘﻲ : الهلال يحل ضيفا على الرابطة في الدوري الممتاز

* الهلال يتحسس ملعب المباراة قبل مواجهة الرابطة

* الجهاز الفني يختبر جاهزية (20) لاعباً لمواجهة الْيَوْم في المران الختامي

* النيجيري إيمانويل يتابع المران الختامي من الخارج بعد منحه راحة

* إهتمام إداري من حكومة ولاية النيل الابيض في مران الامس

* الزعفوري يبعد الخماسي “بوي وشيبوب وامبومبو والضي وموفق” عن رحلة كوستي

* الزعفوري يجري تعديلات واسعة على تشكيلته الأساسية لمباراة الْيَوْم

* بعثة الهلال تعود للخرطوم عقب مباراة الْيَوْم مباشرة

* إدارة الهلال تقرر مغادرة ﺑﻌﺜﺔ الفريق إلى زامبيا صباح الأحد المقبل

* مدير الكرة بالهلال يؤكد ان عبداللطيف بوي جاهز للمشاركة امام ناكانا الزامبي

* لجنة المسابقات تجري تعديلات جزئية بسبب مشاركة الهلال في الكونفدرالية

* الكرواتي يكشف عن انزعاجه من فقدان لاعبي الهلال بسبب الكونفيدرالية

* شداد بؤكد عدم إمكانية تواجد لاعبي الهلال بالمنتخب خلال الفترة المقبلة

* شداد: تواصلنا مع نادي الهلال من اجل عدم الإخلال ببرمجة مباريات الممتاز

* ﺷﺪﺍﺩ: الإتحاد على استعداد لدفع 50% من تكلفة عودة الهلال من زامبيا، لكن الأمر لم ينجح.!!

* مريخ ﺍﻟﻔﺎﺷﺮ يستضيف الشرطة القضارف عصر الْيَوْم في ﺍﻟﻤﻤﺘﺎﺯ

* لجنة المنتخبات تعيين محمد موسى وحمد كمال في الجهاز الفني للمنتخب الأول

* الكرواتي لوجاروشيتش يرحب بانضم الثنائي موسى وحمد إلى الجهاز الفني

* خالد بخيت يُكمل إجراءات سفره لأكاديمية لايبزيج بألمانيا

* منتخبنا يحافظ على المركز 127 في التصنيف الجديد للفيفا

* لجنة الانضباط تعاقب الامل بحرمانه من جماهيره أمام هلال الابيض

* رئيس نادي مريخ الفاشر: لا خيار سوى الفوز أمام الشرطة

* مجلس المريخ يحدد 23 فبراير لاجازة النظام الاساسي

* في الدرجة الوسيطة .. كوبر يهزم ارتدي بثنائية ومريخ كوستي وأهلي مدني يتعادلان

* القرعة تبتسم لمريخي الدمازين والعيلفون وتطيح بأهلي القضارف من التأهيلي

* رئيس الامل عطبرة يشيد بهيثم مصطفى في قيادة الجهاز الفني

* معتمد وادي حلفا يوجه بالشروع في تأهيل الاستاد

* الانتقادات تتسبب في توقف حكام النهود عن العمل

* وصل ماكينة قص النجيل وطلمبة (الموتور) الي استاد شندي