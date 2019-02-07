رصيدها الفني كبير ويتعدى أكثر من 46 ألبوما غنائيا و500 أغنية، آخرها «سوبر مان»، ولها العديد من الأعمال التى لا يمكن أن ينساها الجمهور، منها «قال جاني بعد يومين»، إنها سميرة سعيد «الديفا»، كما يلقبها جمهورها، واحدة من المطربين الذين استطاعوا أن يعاصروا تقلبات السوق الغنائي، وظلت على الساحة فى كل فترة زمنية مختلفة مرت عليه بنفس قوتها، على الرغم من أن العديد من أبناء جيلها الذين خرجوا معها فى نفس الوقت تعثروا، لذلك هى «ملكة التجديد» خاصة أنها بدأت فى ظلال ملحنين كبار أثروا حياتها الفنية وأثقلوها وكان لهم الفضل لتوجد على الساحة في ظل وجود عمالقة.

كانت هذه تفاصيل خبر تزوجت أحدهم.. 5 ملحنين أثروا في مشوار سميرة سعيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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