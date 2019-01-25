عثمان ذو النون يرد على اتهامات الطاهر حسن التوم

قام الناشط السياسي عثمان ذوالنون بالرد على الاعلامي الطاهر حسن التوم عبر فيديو لايف في موقع الفيس بوك .
وكان الطاهر حسن التوم قد عرض في برنامجه مقطع فيديو لغثمان ذو النون وهو يخاطب طلبه سودانيون في احدي الجامعات الماليزيه , ووجه له بعض الاتهامات الخطيره منها تحريض المواطنين علي اغتيال الرئيس .
وبحسب متابعات محرر أخبار الخليج 365 الرد كان قويا من الناشط عثمان ذوالنون حيث قال ان الطاهر حسن التوم قد قام بقطع الفيديو وتفسيره حسب هواه , وقد وجد الرد رواجا واسعا في اوساط رواد مواقع التواصل الاجتماعي .
الخرطوم (أخبار الخليج 365) .
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