موسيماني يمنح لاعبي الأهلي راحة سلبية لمدة 48 ساعة

قرر بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات لمدة ٤٨ ساعة، وذلك عقب التتويج بكأس مصر على حساب طلائع الجيش. بكأس مصر على حساب طلائع الجيش. ويبدأ الأهلي استعداداته عقب انتهاء الراحة السلبية لانطلاقة الفريق لنسخة الدوري في موسمه الجديد 2020-2021، التي تبدأ بمواجهة مصر المقاصة في الأسبوع الأول من المسابقة المحلية. وتوج النادي الاهلي بلقب كاس مصر للمرة ال 37 في تاريخه على حساب طلائع الجيش.

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