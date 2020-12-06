الأهلي بطل كأس مصربعد الفوز على طلائع الجيش بركلات الترجيح

حقق النادي الأهلي لقباً جديد بفوزه بكأس مصر ، وذلك بعد الفوز على طلائع الجيش ، بركلات الترجيح بعد تعادله هو وغريمه في الدقائق الأخيرة من المباراة .

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