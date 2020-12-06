عمرو أديب يتحدث عن الضربة القاضية في ماتش الأهلي والزمالك ويهاجم موسيماني مدرب الأهلي

عمرو أديب يهاجم موسيماني ، بسبب تصريحاته وحديثه عن الضربة القاضية . حيث قال أديب خلال حلقة اليوم من برنامج الحكاية تعليقا على تعادل طلائع الجيش ، أن هذه الفرقة لديها إرادة ومواهب . وسخر أديب قائلا نحن في انتظار اوامر موسيماني لفريق الأهلي بتوجيه الضربة القاضية .

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