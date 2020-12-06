سوق الانتقالات| زيدان يقود مفاوضات ريال مدريد مع نجم سالزبورج “سوبوسلاي”

تواصل مدرب ريال مدريد “زين الدين زيدان” مع النجم المجري في صفوف ريد بول سالزبورج النمساوي “دومينيك سوبوسلاي” بشأن انتقاله المحتمل في يناير القادم إلى بطل الدوري الاسباني.

ويتابع زيدان اللاعب الدولي المجري منذ فترة، حيث قدم سوبوسلاي أداءً رائعًا مع سالزبورج الموسم الماضي، حيث سجل 12 هدفًا في 40 مباراة بجميع المسابقات.

ووفقًا للتقارير الواردة من صحيفة “بيلد الألمانية”، فقد اتصل زيدان هاتفيًا دومينيك سوبوسلاي لمناقشة امكانية قدومه إلى ريال مدريد، مع استعداد الادارة لدفع السعر الذي المطلوب من سالزبورج وهو 20 مليون يورو.

وجذب سوبوسلاي انتباه نادي ريد بول لايبزيج الألماني النادي الشقيق لفريق سالزبورج، حيث يأمل المدرب الألماني “جوليان ناجيلسمان” في الفوز على زيدان في السباق للتعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا الشهر المقبل.

وإذا نجح زيدان في سعيه وراء سوبوسلاي، فقد يضطر للتخلي عن خدمات “فرانشيسكو إيسكو” المراقب بقوة من “اشبيلية”.

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