الامارات | 320 ألف دولار سعر قميص جوردان بمزاد في أميركا

شكرا لقرائتكم خبر عن 320 ألف دولار سعر قميص جوردان بمزاد في أميركا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق قميص ارتداه نجم كرة السلة الأمريكي السابق مايكل جوردان مبلغاً قياسياً بلغ 320 ألف دولار بمزاد في بيفرلي هيلز، حسبما قالت الشركة التي نظمت عملية البيع أول من أمس. وأفادت دار «جولين» للمزادات بأن عملية البيع سجلت رقماً قياسياً عالمياً في المزاد لقميص مايكل جوردان، وهو قميص لنادى شيكاغو بولز عام 1984. وحقق كذلك قميص للرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، يرجع لفريق كرة سلة بمدرسة بوناهو الثانوية لموسم «1979» 192 ألف دولار. وبلغت قيمة قميص النجم الأميركي ليبرون جيمس 128 ألف دولار. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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