الامارات | «الغولف في دبي» تهدي الفرنسي روزنار لقبه الأول بـ «الجولة الأوروبية»

شكرا لقرائتكم خبر عن «الغولف في دبي» تهدي الفرنسي روزنار لقبه الأول بـ «الجولة الأوروبية» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ظفر المصنف الـ204 على العالم، الفرنسي أنطونيو روزنر، بلقبه التاريخي الأول في إحدى بطولات «الجولة الأوروبية» للمحترفين، بفوزه أمس، بلقب «الغولف في دبي» الجولة قبل الختامية في موسم «الجولة الأوروبية»، و«السباق إلى دبي»، التي أقيمت منذ الأربعاء الماضي على ملعب «النار» في عقارات جميرا بدبي، بدعم من «موانئ دبي العالمية»، وبلغ إجمالي جوائزها 1.2 مليون دولار.

ونجح روزنر، على مدار الأيام الأربعة للمنافسات، في حصد 25 ضربة تحت المعدل، محققاً من خلالها الفوز بفارق الضربتين تحت المعدل عن كل من مواطنه مايك لورينزو، والإيطالي لابورتا، والبريطانيين واليس، وآندي سوليفان، اللذين تشاركا المركز الثاني، فيما ذهب المركز الثالث لصالح الاسكتلندي فوريست، بحصده 21 ضربة تحت المعدل.

وقام بتتويج البطل الفرنسي المدير التنفيذي للشؤون التجارية في موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات، عبدالله بن دميثان، والمدير التنفيذي للعمليات بمجمعات الأعمال والمناطق الحرة في موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات، أحمد الحداد، حيث تسلم روزنر درع النسخة الأولى، وجائزة المركز الأول البالغة 194 ألفاً و310 دولارات.

وعرف الفرنسي كيفية تحقيق المستوى الأفضل في موسمه الحالي، بعد أداء مثالي في اليوم الختامي، نجح خلاله في إنهاء مسلك ملعب «النار»، المكون من 18 حفرة، بـ64 ضربة، كانت كفيلة بحصده ثماني ضربات تحت المعدل، والتي أضافها إلى رصيد 17 ضربة تحت المعدل، الذي حققه في الأيام الثلاثة للمنافسات.

- روزنار المصنف الـ204 على العالم، تفوق على نجوم اللعبة من إيطاليا وبريطانيا.

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