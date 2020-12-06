شكرا لقرائتكم محمد الشناوي يعلق على تألقه في نهائي كأس مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أبدى محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي سعادته بالفوز على طلائع الجيش بركلات الجزاء الترجيحية في نهائي كاس مصر ، موضحاً أن الأهلي إستحق اللتتويج باللقب بعدما قدم مباراة قوية رغم الأرهاق الذي عانى منه طوال الفترة الماضية.
وأوضح الشناوي في تصريحات لقناة "أون تايم سبورت" أن فريق الطلائع قدم مباراة قوية ، مُتابعاً: كنا نعلم أن فريق الطلائع سيقدم مباراة قوية لأنه سبق وأطاح بفريق بيراميدز ثم بالزمالك لذا إستحق الصعود لنهائي البطولة كما أنه يضم لاعبين على مستوى عالً من الكفاءة بجانب قيادة طارق العشري للفريق وهو مدرب مُتميز.
وأكد الشناوي أن أنه تحدث مع لاعبي الأهلي بين شوطي المباراة وقال لهم: لدينا 45 دقيقة أخرى علينا أن نجتهد فيها وأن نبذل قصارى جهدنا من أجل التتويج باللقب وأظن أن الجميع أجتهد فكان التتويج حليفنا في النهاية.
وقال الشناوي : الحمد لله ..ربنا مضيّعش تعبنا ..فقد توجنا بالكاس بعد فترة طويلة من التعب والأجتهاد ونعد الجمهور بأننا سنواصل العمل بقوة للفوز بالسوبر الافريقي أمام نهضة بركان المغربي لكن سنفكر في بطولة الدوري التي ستنطلق بعد أيام في نسختها الجديدة.
وأشار حارس الاهلي إلى أن لاعبي الفريق والجهاز الفني بقيادة موسيماني كانوا مُستعدين لجميع السيناريوهات بما فيها ضربات الجزاء ، موضحاً أن الفوز بثلاث بطولات هذا الموسم أمر رائع وجيد ونعد الجماهير بأن نواصل العمل بقوة وإصرار لحسم مزيداً من البطولات.
ونجح فريق الأهلي في حصد الثلاثية للمرة الثانية في تاريخه بعدما حقق لقب كأس مصر اليوم علي حساب فريق طلائع الجيش المجتهد والذي يعد الحصان الأسود للبطولة بعدما أقصي بيراميدز والزمالك علي التوالي في طريقه للنهائي.
الأهلي نجح اليوم في حصد لقب كأس مصر عقب الفوز بدوري ابطال افريقيا الأسبوع الماضي ومن قبلها حسم لقب الدورى، ويضع الأهلي عينه علي بطولتي السوبر المحلي والافريقي لجمع الخماسية التاريخية هذا الموسم، وتسلم محمد الشناوى حارس المرمى وقائد فريق الأهلى، كأس مصر الـ 37 فى تاريخ القلعة الحمراء، بعد الفوز على طلائع الجيش بركلات الترجيح بنتيجة 3/ 2 عقب التعادل الإيجابى 1 / 1 فى الوقت الأصلى والإضافى للمباراة التي جمعتهما على ستاد برج العرب، في نهائي مسابقة كأس مصر.
تأهل الأهلي للمباراة النهائية بكأس مصر بعد أن تجاوز بني سويف (3 – 1) في الدور الأول ثم الترسانة (2 – 1) في ثمن النهائي وأبو قير للأسمدة بنفس النتيجة في ربع النهائي بتاريخ 21 نوفمبر الماضي ثم تخطى عقبة الاتحاد السكندرى بهدفين مقابل هدف مساء الثلاثاء الماضى.
بينما حجز طلائع الجيش مقعده في المباراة النهائية لكأس مصر للمرة الأولى في تاريخه بعد أن تجاوز دكرنس فى الدور الأول (1 – 0) بعدها تفوق على مصر للمقاصة فى ثمن النهائي بنفس النتيجة، ثم فجر مفاجأة كبيرة فى ربع النهائى عندما أطاح بفريق بيراميدز ثالث الدورى بفارق ركلات الترجيح بعد التعادل السلبى بتاريخ 14 أكتوبر الماضى ثم واصل مفاجأته المدوية وأطاح بالزمالك حامل اللقب بثلاثة أهداف مقابل هدف بعد انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل الايجابى 1-1 وأضاف الطلائع هدفين في الوقت الاضافى .
ومنذ تعيين موسيمانى مديراً فنياً للأهلى لم يخسر طيلة 9 مباريات لعبها مع المدرب الجنوب أفريقى، حيث حقق الفوز فى 8 مواجهات، وتعادل فى لقاء وحيد، منها 3 على المستوى الأفريقى أمام الوداد ذهابا وإيابا، ونهائى البطولة أمام الزمالك، بينما 6 على المستوى المحلي، أربعة منها فى مسابقة الدورى المصري، ومباراتين بكأس مصر، وسجل لاعبو القلعة الحمراء 18هدفا، واستقبلت شباكه أربعة أهداف فقط.
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