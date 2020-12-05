وزير الرياضة عازمون على تنظيم أكبر محفل رياضي دولي في كرة اليد يليق بإمكانيات وقدرات مصر

أكد وزير الشباب والرياضة عزم الجميع على تنظيم أكبر محفل رياضي دولي في كرة اليد على أعلى مستوى يليق بإمكانيات وقدرات مصر ، وفي رسالة تؤكد للعالم التطور الذي تشهده الدولة المصرية في الآونة الراهنة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.
جاء ذلك خلال تفقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، اليوم السبت ، الصالة المغطاة ببرج العرب بمحافظة الإسكندريةبعد الإنتهاء من إنشائها وتجهيزها بشكل كامل على صعيد كافة مكوناتها الإنشائية.
وتعد الصالة المغطاة ببرج العرب واحدة من الصالات الرياضية المقرر لها استضافة منافسات بطولة العالم لكرة اليد للرجال، وتم إنشائها وفق المعايير الدولية حيث تستوعب نحو 5 آلاف مشجع، وتقام على مساحة 12.5 فدان.
وتتضمن الصالة المغطاة ببرج العرب الصالة الرئيسية
و اطمأن الدكتور أشرف صبحي خلال الجولة على كافة التجهيزات والاستعدادات الخاصة بالصالة المغطاة ببرج العرب في إطار استضافة مصر لمونديال كرة اليد 2021، لافتاً إلى التنسيق الدائم مع الاتحاد الدولي لليد واللجنة المنظمة للمونديال للتأكيد على جاهزية كافة الأمور الإدارية واللوجستية.
وعقب الجولة توجه الدكتور أشرف صبحي إلى ستاد برج العرب لحضور نهائي كأس مصر في المباراة المرتقبة بين فريقي الأهلي وطلائع الجيش.
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