شكرا لقرائتكم خبر عن 78% من القراء يتوقعون فوز الأهلى على طلائع الجيش فى نهائى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان ما توقعاتك لمباراة اليوم على نهائى كأس مصر بين الأهلى وطلائع الجيش، توقع غالبية القراء فوز الأهلى فى مباراة اليوم.

وتوقع 78% من القراء فوز الأهلى على طلائع الجيش فى نهائى كأس مصر، بينما توقع 22% من القراء فوز نادى طلائع الجيش على النادى الأهلى فى مبارة اليوم.