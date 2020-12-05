شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. الزمالك يعلن موقف عقود شيكابالا وجنش وأبو جبل وزيزو والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أشرف قاسم، عضو لجنة الكرة بنادي الزمالك، على توفير النادي المستحقات المالية المتأخرة للاعبين والجهاز الفني، على أن يبدأ الصرف تباعاً.
وأضاف في تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك: عقدنا جلسة مع الجهاز الفني واللاعبين والجميع اطمأن على الأمور داخل النادي واستقرار الفريق«.
وواصل:«سنقوم بتعديل عقود النجوم على رأسهم زيزو وشيكابالا وجنش وأبوجبل».
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