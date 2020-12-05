شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. الزمالك يعلن موقف عقود شيكابالا وجنش وأبو جبل وزيزو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ‏قال أشرف قاسم، عضو لجنة الكرة بنادي الزمالك، على توفير النادي ‏المستحقات المالية المتأخرة للاعبين والجهاز الفني، على أن يبدأ الصرف ‏تباعاً.‏

وأضاف في تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على ‏شاشة قناة الزمالك: عقدنا جلسة مع الجهاز الفني واللاعبين والجميع ‏اطمأن على الأمور داخل النادي واستقرار الفريق«.‏

وواصل:«سنقوم بتعديل عقود النجوم على رأسهم زيزو وشيكابالا وجنش ‏وأبوجبل». ‏