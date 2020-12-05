شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يواجه أسوان ودياً استعداداً للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب، نظيره أسوان فى لقاء ودى يجمع الفريقين ضمن استعدادات الموسم الجديد، المقرر انطلاقه 11 ديسمبر الجارى، ومن المقرر أن يمنح الجهاز الفنى للمقاولون بقيادة عماد النحاس، الفرصة للصفقات الجديدة للظهور فى ودية أسوان، لتحديد مستواهم، فيما يحصل اللاعبون الأساسيون على راحة سلبية بعد المشاركة فى مباارة أمس أمام أرتا سولار بالكونفدرالية، ويأمل المقاولون فى مواسلة العروض القوية أمام الفارس الأبيض بعد الفوز فى المواجهة الأخيرة التى جمعت الفريقين بالدور الثانى من الموسم الماضى، والتى انتهت بفوز ذئاب الجبل بهدفين مقابل هدف.

من جانبه، علق علاء عبد الغنى، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب، على قرعة مسابقة الدورى العام، والتى كشفت عن اصطدام ذئاب الجبل بنادى الزمالك فى أول مباراة بالموسم الجديد، وقال عبد الغنى فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، الفرق الصغيرة هى من تخشى مواجهة الأهلى والزمالك، المقاولون صنع اسمه بين الكبار وتلك المواجهات فى بداية الموسم تمنحنا تركيز أكبر وإصرار على تقديم أفضل أداء، لاعبونا رجال وعلى قدر المسئولية.

وأضاف عبد الغنى، تنتظرنا مباريات قوية فى ديسمبر، ولكننا نثق فى لاعبينا، فريق الزمالك محترم ولديه مجموعة مميزة، ولكننا حققنا نتيجة إيجابية أمامه فى الدور الثانى بالموسم الماضى، ونطمح لمواصلة العروض القوية، سواء كان الزمالك أو أى فريق آخر نحترم الجميع.

وأسفرت قرعة دورى الموسم الجديد 2020 / 2021 عن مواجهة الزمالك لفريق المقاولون العرب فى الأسبوع الأول بالدورى الممتاز.

وأكد مازن مرزق، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم أن الدوري الجديد سوف ينطلق 11 ديسمبر المقبل، قائلا، "على جميع الأندية أن تعلم صعوبة الموقف وأن الدوري سيكون مضغوطاً بسبب الارتباطات العديدة للأندية والمنتخبات"، مع التشديد على أن الجدول الخاص بالدورى سيكون مضغوطا بسبب ظروف فترة كورونا.