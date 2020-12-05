الامارات | «بدور عذبه» تحلّق في المحطة السعودية لكأس رئيس الدولة للخيول العربية

شكرا لقرائتكم خبر عن «بدور عذبه» تحلّق في المحطة السعودية لكأس رئيس الدولة للخيول العربية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ظفرت الفرس «بدور عذبه»، للمالك سعد مشرف القحطاني، بلقب الشوط الثامن والسباق الرئيس للمحطة الختامية لكأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، التي أقيمت في السعودية ضمن نسختها الـ27، وحققت نجاحات مبهرة، شهدها ميدان الأمير سلطان بن عبدالعزيز للخيل العربية في الرياض، أول من أمس، وعكس الختام المميز أبهى صور الترابط والتلاحم الوطني السعودي الإماراتي في كرنفال وطني مبهر.

وشهد السباق مشاركة تسعة خيول تمثل نخبة مرابط الخيل العربي الأصيل، وأقيم لمسافة 1800 متر للمهور والمهرات من عمر أربع سنوات وما فوق، وبلغ مجموع جوائزه 300 ألف ريال سعودي.

ونجحت البطلة، بإشراف المدرب عبدالله مشرف، وقيادة الفارس عبدالله العوفي، في إنهاء مسافة السباق بزمن 2:03:87 دقيقة، وحل في المرتبة الثانية «نادر الخالدية»، فيما جاء ثالثاً «صخر الخالدية».

وفي ختام الكرنفال، قدّم مشرف عام سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية، فيصل الرحماني، الكؤوس للمالك سعد مشرف القحطاني، والمدرب عبدالله مشرف، والفارس عبدالله العوفي، بمناسبة تتويج الفرس «بدور عذبه» بلقب المحطة السعودية الختامية للكأس الغالية.

نتائج الأشواط

الشوط الأول: «بدر المعتزه».

الشوط الثاني: «طي المشناء».

الشوط الثالث: «سيماء الخالدية».

الشوط الرابع: «جمانة الخالدية».

الشوط الخامس: «معروف الخالدية».

الشوط السادس: «زافر الخالدية».

الشوط السابع: «لحيف الخالدية».

الشوط الثامن: «بدور عذبه».

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خيول من نخبة مرابط الخيل العربي الأصيل شاركت في سباق الشوط الثامن الرئيس.

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