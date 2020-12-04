أزمة قبل أيام من السوبر الإفريقي.. نهضة بركان يعترض على إقامة اللقاء في القاهرة

كتب: ضياء السقا

تلوح في الأفق بوادر أزمة جديدة حول ملعب مباراة السوبر الإفريقي، بين الأهلي ونهضة بركان المغربي.

وأعلن الفريق المغربي تمسكه بإقامة المباراة في قطر، كما كان محددنا في وقت سابق، قبل أن يتراجع الاتحاد الإفريقي ويعلن نقلها للقاهرة.

وأبدى الجانب المغربي اعتراضه على إقامة السوبر الإفريقي فى القاهرة كون الفريق المنافس على اللقب من مصر، وطالب نهضة بركان بنقلها خارج مصر لتحقيق مبدأ المساواة.

من جانبه، شدد كتابي الحسين المتحدث الإعلامي لنهضة بركان على استعداد فريقه لخوض مباراة كأس السوبر الإفريقي في أي مكان، مشيرا إلى أنه لم يتلق تأكيدا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بإقامة المواجهة في القاهرة.

وقال الحسين عبر قناة MBC مصر:"نهضة بركان ملتزم بما يقره كاف، لكن الأخير كان اتفق مع الاتحاد القطري لكرة القدم على استضافة السوبر لثلاثة مواسم".

وأضاف "لا نعارض اللعب في أي بلد، لكننا متشبثون بالاتفاق مع قطر. لم نصل لقرار، وكاف لم يحدد بعد موعد المواجهة".

وأقيم السوبر في النسختين الأخيرتين في الدوحة، إلا أن الاتحاد المصري لكرة القدم أكد أن نسخة 2020 ستستضيفها القاهرة.

وقال تقرير مغربي إن كاف حدد يوم 18 ديسمبر موعدا للمباراة بين الأهلي، بطل دوري أبطال إفريقيا، وبركان حامل لقب الكونفدرالية.

وتوج الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف الجمعة الماضية، في المباراة النهائية التي جمعت الفريقين، على ستاد القاهرة الدولي، حيث سجل عمرو السولية ومحمد مجدي قفشة هدفي الأهلي، بينما سجل محمود عبد الرازق شيكابالا هدف الزمالك الوحيد.

وتوج فريق نهضة بركان المغربي بكأس الكونفدرالية الإفريقية لأول مرة في تاريخه، عقب تغلبه في نهائي المسابقة على بيراميدز المصري على ملعب مولاي عبد الله بالرباط بهدف دون رد اليوم الأحد.

وسجل نجم الفريق المغربي، البوركينو فاسي إيسوفي دايو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الـ15 من عمر اللقاء.