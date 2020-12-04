شكرا لقرائتكم خبر عن تغيير حكم لقاء المقاولون العرب أمام أرتا سولار فى الكونفدراية بسب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استبعد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" الحكم الليبي، محمد أغا، ومواطنه الحكم المساعد عبد الواحد رمضان، من إدارة مباراة المقاولون العرب أمام أرتا سولار، فى إياب الدور التمهيدى لكأس الكزنفدرالية الإفريقية، بعد إصابتهما بفيروس كورونا المستجد، قبل ساعات من إدارة المباراة التى يحتضنها ستاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر.

وقرر "كاف" إسناد مهمة إدارة اللقاء للحكم الليبي وحيد الجحاوي، كما سيعاونه بعض الحكام من تونس، الذين تم تعيينهم لإدارة لقاء أهلي بنغازي الليبي وهورسيد الصومالي، المقرر يوم الأحد المقبل، في القاهرة أيضا بالكونفدرالية.

وفاز المقاولون العرب في لقاء الذهاب بجيبوتي، بهدف نظيف، واقترب من التأهل لدور الـ32 للبطولة القارية.

ويعود المقاولون لخوض منافسات الكونفدرالية، بعد غياب 15 عاما كاملة.